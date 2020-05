TEİS: Eczacıların can güvenliği yoksa hastalara nasıl hizmet verilecek?

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişinin eczaneye girerek bıçakla soygun gerçekleştirmesi eczacıların can güvenliğinin ciddi anlamda korunmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili “Eczacılar bu zor günlerde dahi şiddetten nasibini alıyor” açıklaması yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczacılar silahlı saldırı, hırsızlık, darp ve gasp gibi olaylardan dolayı can korkusu yaşıyorlar” dedi.

Eczacılara ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Saydan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eczanelere yönelik yaşanan şiddet ve hırsızlık gibi olaylar yüzünden özellikle gece nöbet tutan eczacıların can güvenliği tehlikede. Eczacı artık can ve mal güvenliğinden endişe ediyor. Gece nöbetlerinde yaşanan soruna hâlâ kalıcı bir çözüm bulunamadı. Nöbetçi eczaneler güvenlik güçleri tarafından herhangi bir önlem alınmadan ülkenin her yerinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyorlar. Eczacılar yaşanan silahlı saldırı, hırsızlık, gasp, darp gibi olaylar yüzünden nöbetlerde can korkusu yaşıyorlar.”

"YETKİLİ KURUMLAR HAREKETE GEÇMELİ"

Saydan, “Eczacılar olarak Türkiye’nin her yerinde kesintisiz ilaç hizmeti ve danışmanlık hizmetinin yanında kamu hizmeti olan ücretsiz maske dağıtımı da yapıyoruz” diyerek, açıklamasında şunlara yer verdi:

“TEİS olarak, 7 gün 24 saat ülkemizin her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çabalayan, her zaman yanınızda olan, her sorununuzla ilgilenen, çözüm üreten eczacılarımız ve çalışanlarımıza yönelik saldırı olaylarını şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasbeden bir suç olup, Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması, eczacılara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıların bir an önce durdurulması ve önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün gereken tüm tedbirleri alması gerekmektedir.”

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs'ta Niğde'nin Bor ilçesi TOKİ konutlarındaki bir eczaneye elinde bıçakla giren D.Y. (22), Eczacı Behice Özay'ı tehdit ederek kasada bulunan parayı almıştı.

Eczacının durumu polise bildirmesi üzerine zanlı aynı bölgede yaya olarak kaçarken yakalanmıştı.

Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, olayı kınayarak, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullanmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Eczacılar korumak, iyileştirmek, yaşatmak istiyor; sağlıkta şiddete dur diyor