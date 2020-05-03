"Yoksulların doktoru" Prof. Dr. Murat Dilmener Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilmener’in vefatını, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek duyurdu. Tükek paylaşımında, “Bir değerli hocamızı daha Koronavirüs nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dilmener'in torunu Alara Gençoğlu da üzücü haberi "Dedem melek oldu. Hepimizin başı sağ olsun" paylaşımı ile duyurdu.

YOKSULLARIN DOKTORU

Yoksul hastaları tedavi ettiği için 16 yıl önce Murat Dilmener hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dilmener, bu yönü nedeniyle "Yoksulların doktoru" diye tanınıyordu. (HABER MERKEZİ)