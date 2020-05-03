03 Mayıs 2020 12:36

İzmir'de kepenkler kapandı, grafitiler ortaya çıktı

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler.

Fotoğraf: Davut Can/DHA

İzmir’de, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte esnafın dükkanlarını kapatmasının ardından, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, birçok esnaf kepenklerini kapattı. İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok dükkan da, kısıtlama nedeniyle işbaşı yapmadı.

Çeşitli sanatçıların, iş yerlerinin kepenklerine çizdiği grafitiler, renkli görüntüler oluşturdu. Canlı renkleriyle dikkat çeken çizimler arasında, İzmir'in simgesi tarihi Saat Kulesi ve çeşitli hayvan karikatürleri dikkat çekti. Salgın öncesinde gündüz vakti kepenklerin açık olması nedeniyle gözükmeyen, kepenklerin kapalı olduğu akşam ve gece vakitlerinde ise havanın kararması nedeniyle fark edilmeyen grafitiler, kısıtlama kararından muaf olan ve sokaktan geçen az sayıdaki kişinin de dikkatini çekti. (İzimr/DHA)

Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler.

Fotoğraf: Davut Can/DHA

Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler.

Fotoğraf: Davut Can/DHA

Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler.

Fotoğraf: Davut Can/DHA

Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerlerinin kepenklerine çizilen grafitiler.

Fotoğraf: Davut Can/DHA

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