Evrensel’e abonelikler devam ediyor: Basınımızı yalnız bırakmayalım

Evrensel’le dayanışma amacıyla abone olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İsviçre’den Unia Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Emine Sarıaslan ve Bern Yeşiller Kanton Parlamenteri Haşim Sancar gazetemize abone olarak destek mesajlarını paylaştı.

‘EVRENSEL’DEN KORKUYOR, SUSTURMAK İSTİYORLAR’

İsviçre’den Unia Sendikası Genel Yönetim Kurulu Üyesi Emine Sarıaslan İsviçre’de başlatılan abone kampanyası çerçevesinde Evrensel abonesi olduğunu belirterek “Böylece hem emekçilerin sesi olan bir gazeteden haber okumanın güvenini yaşıyorum, hem de gazeteye destek sunduğum için mutluyum” dedi.

Sarıaslan şöyle devam etti:

“Evrensel gazetesi yayın hayatına başladığı günden bu yana birçok baskıya maruz kaldı. Muhabiri katledildi, hapis ve para cezaları ile hep sindirilmek istendi. İsviçreli Sosyolog Ueli Mäder medyanın sahip olduğu etki alanıyla muazzam bir ideolojik güç odağı haline geldiğini, toplumsal yapının şekillenmesinde ve fikri oluşumların üzerinde etkide bulunduğunu doğru bir şekilde tespit ediyor. Bunu bilen egemenler kendilerine yandaş basın havuzu oluştururken; doğruların, gücünün sesi Evrensel’den korkuyor, susturmak istiyorlar. Her türlü baskıya rağmen çıkan, doğruları yazmaya devam eden, emekçilerin, kadınların, gençlerin, çocukların sesi basınımızı, korona sürecinde de yalnız bırakmayalım, destekleyelim!”

‘EVRENSEL VE BAĞIMSIZ BASIN ÜZERİNDEKİ BASKILARA SON’

Bern Yeşiller Kanton Parlamenteri Haşim Sancar da Evrensel gazetesinin, objektif ve doğru haber verme sorumluluğu ile hizmet verdiğini belirterek “Çeyrek asırlık yayın yaşamında gösterdiği çabalar ve çalışmalarından dolayı kutlar ve başarılar dilerim.” dedi. Sancar şöyle devam etti:

“Türkiye’de bağımsız ve eleştirisel basın üzerine yapılan baskılara, gözaltı ve tutuklamalarda ne yazık ki Evrensel emekçileri de maruz kalmış bulunmakta. Yasama, yürütme, bağımsız yargının yanında, özgür basın, demokrasinin ve hukuk sisteminin vazgeçilmez dördüncü ayağını oluşturur ve korunması gereken bir kurumdur. Büyük bir özveri ile gazetecilik görevini yürüten Evrensel muhabirleri ve diğer basın mensupları üzerine kurulan baskılar ve takipler kabul edilemez. Evrensel muhabirlerine yönelik, takip ve davaları kınıyor ve basın organları üzerindeki baskıların son bulmasını, düşüncenin ve doğru haberin özgür yayımlandığı ve temel hakların sağlandığı bir ortamda özgür bir basının çalışma olanaklarının yaratılmasını bekliyorum.” (MEDYA SERVİSİ)