Tiyatromuz yaşasın kolektifinden kampanya: Kaynaklar paylaşılsın, tiyatromuz yaşasın

Tiyatromuz Yaşasın Kolektifi, koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro emekçilerinin karşılaştığı sorunları dikkat çekmek için imza kampanyası başlattı. 2 bin imzanın yer aldığı talep metni; Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy, Sumru Yavrucuk, Genco Erkal, Zuhal Olcay, Şevket Çoruh gibi sanatçılar; Ankara Sanat Tiyatrosu, Amed Şehir Tiyatrosu, Moda Sahnesi, Kumbaracı 50 gibi tiyatrolar tarafından oluşturuldu. Kolektif, Türkiye’deki tiyatro salonlarının tasfiye olmaması ve tiyatro emekçilerinin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için devlet desteği istiyor.

"TİYATROLAR KAMUSALDIR"

Salgının tiyatrocuların sanatsal faaliyetlerini sekteye uğrattığı ve büyük maddi kayıplara neden olduğu dikkat çekilen kolektifin açıklamasında “Tiyatro sanatı maddi kayıplarına ‘rağmen’ devam edemez. Birçok tiyatro salgının doğurduğu ekonomik krizi atlatamayacak ve tiyatro toplulukları dağılacak, tiyatro emekçileri yaşamsal darbeler yiyecek, salonlar kapanacak, tiyatro sanatı iflasa sürüklenecektir. Tiyatrolar kamuya aittir, kamusaldır. Kamusal tiyatroya ayrılması gereken devlet ödenekleri vardır, bu ödenekler haktır. Böyle bir felaket sürecinde ‘devlet ve yerel yönetim ödenekli tiyatrolar’ ve ‘kamusal tiyatrolar’ arasında ayrım yapılamaz. Kaynaklar paylaşılmalıdır.” denildi.

"BİLDİRİYİ SADECE İMZALAMAYIN!"

Halka, tiyatro emekçileriyle dayanışma çağrısı yapan kolektifin açıklamasında “Bu defa alkışlarınızı değil, imzalarınızı istiyor, tiyatromuz yaşasın diyenlerle beraber, bu kararlı mücadeleyi büyütmek için yola çıkıyoruz. Bildiriyi sadece imzalamayın, tüm inandıklarınızla ve sevdiklerinizle paylaşın; tiyatro yaşasın.” ifadeleri yer aldı.

ACİLEN KARŞILANMASI GEREKEN TALEPLER

Tiyatromuz Yaşasın Kolektifinin talepleri arasında şu maddeler yer alıyor:

Kamusal Tiyatrolar KDV, gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muaf tutulmalı, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Elektrik, doğal gaz, su gibi faturalar 2021 ocak ayına kadar dondurulmalıdır. Sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

2021 ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiraları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Kamusal tiyatrolarda çalışan personellerin maaşları ve SGK primleri 2021 ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmelidir, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, bildirinin başında unvanlarıyla andığımız tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Kamusal tiyatrolar ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir.

Kültür Bakanlığı tarafından Özel Tiyatrolara Devlet Desteği olarak tanımlanan yönetmeliğin hüküm ve şartları günün ihtiyaçlarına uygun olarak acilen yeniden düzenlenmelidir. (KÜLTÜR SERVİSİ)