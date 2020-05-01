TÜMTİS üyesi ambar işçileri Adana’da 1 Mayıs'ı işyerlerinde kutladı.

Halil İMREK

Adana

Taşımacılık işkolunda örgütlü olan TÜMTİS Adana Şubesi, 1 Mayıs'ı örgütlü olduğu ambar ve kargolarda kutladı.

TÜMTİS Adana Şubesi, 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağının olması ve salgından kaynaklı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını örgütlü olduğu işyerlerinde fiziki mesafeyi koruyarak kutladı. Gazetemize açıklamada bulunun TÜMTİS Genel Merkez yöneticisi ve Adana Şube Başkanı Halil Çekin, 2020 1 Mayıs’ını tahribatı her geçen gün artan korona salgının günlerinde karşıladıklarını belirtti.

Çekin, pandemiden dolayı bu yıl kitlesel alan kutlamaları yapamadıklarını ancak örgütlü oldukları işyerlerinde işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma bayramı olan 1 Mayıs’ı kutladıklarını söyledi. İşçilerin bulunduğu ve çalışmanın olduğu her yerin 1 Mayıs olduğunu belirten Çekin, UPS Kargo Adana Transfer merkezi, Aras Kargo Adana transfer Merkezi, Adana Ekspres, Adana TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu ve Çukurova Kargo gibi ambar ve kargo merkezlerinde işçilerin bir araya gelerek fiziki mesafeye dikkat ederek taleplerini haykırdıklarını ve sendikaları öncülüğünde 1 Mayıs’ı kutladıklarını söyledi.

TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, örgütlü bulunan işyerlerinde yoğun işçi katılımıyla 1 Mayıs bildirisini işyeri sendika temsilcileri tarafından okunduğunu ifade etti. 1 Mayıs işyeri kutlamalarında işçilerin ve sendika yöneticilerinin maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını hatırlatan Çekin, “Sendikamız TÜMTİS için 1 Mayıs çok önemli. Bütün dünya işçilerinin tek bayramı. Hangi ülkeden hangi milliyetten olursa olsun. İşçiler o gün birleşip alanlara çıkarak 1 Mayıs bayramlarını kutluyor. 1 Mayıs aynı zamanda birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Biz 1 Mayısta işçilerin daha iyi yaşayacakları bir dünya, insan onuruna yaraşır bir ücret, daha iyi çalışma koşulları talebini dile getirdik. Ayrıca salgın döneminde getirilen yasal düzenlemeler işçilerin aleyhine. Üç ay ücretsiz izne gönderme, işçilerin normal şartlarda hak edecekleri işsizlik ödeneğinden daha düşük ücret almalarına neden oluyor. Bu düzenleme kısa çalışma ödeneğinden daha düşük bir ücrete işçileri mahkum ediyor. İşverenlere herhangi bir rızaya gerek kalmaksızın işçileri izne çıkarma yetkisi veriliyor. Bütün bu uygulamalara karşı işçilerin birliğini sağlamasını anlattık” dedi.

Özellikle Kovid-19 koşullarında kargo işçilerinin çalışma yükünün ağırlaştığını, internet alışverişinin arttığını bunun da işçiler açısından yoğun çalışma temposu olduğunu söyleyen Çekin, ‘Evde kal’ çağrısına karşın kargo/taşımacılık işçilerinin canla başla çalışmaya devam ettiğini dolayısıyla hastalık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, sendikalı işyerlerinde gerekli koruyucu ekipmanların sağlandığını, ancak sendikasız işyerlerinde bu konudaki sorunların sürdüğünü ve daha kötü çalışma koşullarının olduğunu belirtti. Çekin bütün ambar, kargo, nakliye işçilerini TÜMTİS’te örgütlenmeye ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları