01 Mayıs 2020 00:31

TÜMTİS üyesi ambar işçileri Adana’da 1 Mayıs'ı işyerlerinde kutladı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Adana Şubesi, 1 Mayıs gününü de kapsayan 3 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle 1 Mayıs’ı bir gün önceden örgütlü olduğu tüm işyerlerinde üyeleriyle kutladı.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Halil İMREK
    Adana

    Taşımacılık işkolunda örgütlü olan TÜMTİS Adana Şubesi, 1 Mayıs'ı örgütlü olduğu ambar ve kargolarda kutladı. 

    TÜMTİS Adana Şubesi, 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağının olması ve salgından kaynaklı bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını örgütlü olduğu işyerlerinde fiziki mesafeyi koruyarak kutladı. Gazetemize açıklamada bulunun TÜMTİS Genel Merkez yöneticisi ve Adana Şube Başkanı Halil Çekin, 2020 1 Mayıs’ını tahribatı her geçen gün artan korona salgının günlerinde karşıladıklarını belirtti. 

    Çekin, pandemiden dolayı bu yıl kitlesel alan kutlamaları yapamadıklarını ancak örgütlü oldukları işyerlerinde işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma bayramı olan 1 Mayıs’ı kutladıklarını söyledi. İşçilerin bulunduğu ve çalışmanın olduğu her yerin 1 Mayıs olduğunu belirten Çekin, UPS Kargo Adana Transfer merkezi, Aras Kargo Adana transfer Merkezi, Adana Ekspres, Adana TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu ve Çukurova Kargo gibi ambar ve kargo merkezlerinde işçilerin bir araya gelerek fiziki mesafeye dikkat ederek taleplerini haykırdıklarını ve sendikaları öncülüğünde 1 Mayıs’ı kutladıklarını söyledi.

    TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, örgütlü bulunan işyerlerinde yoğun işçi katılımıyla 1 Mayıs bildirisini işyeri sendika temsilcileri tarafından okunduğunu ifade etti.  1 Mayıs işyeri kutlamalarında işçilerin ve sendika yöneticilerinin maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduklarını hatırlatan Çekin, “Sendikamız TÜMTİS için 1 Mayıs çok önemli. Bütün dünya işçilerinin tek bayramı. Hangi ülkeden hangi milliyetten olursa olsun. İşçiler o gün birleşip alanlara çıkarak 1 Mayıs bayramlarını kutluyor. 1 Mayıs aynı zamanda birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. Biz 1 Mayısta işçilerin daha iyi yaşayacakları bir dünya, insan onuruna yaraşır bir ücret, daha iyi çalışma koşulları talebini dile getirdik. Ayrıca salgın döneminde getirilen yasal düzenlemeler işçilerin aleyhine. Üç ay ücretsiz izne gönderme, işçilerin normal şartlarda hak edecekleri işsizlik ödeneğinden daha düşük ücret almalarına neden oluyor. Bu düzenleme kısa çalışma ödeneğinden daha düşük bir ücrete işçileri mahkum ediyor. İşverenlere herhangi bir rızaya gerek kalmaksızın işçileri izne çıkarma yetkisi veriliyor. Bütün bu uygulamalara karşı işçilerin birliğini sağlamasını anlattık” dedi.

    Özellikle Kovid-19 koşullarında kargo işçilerinin çalışma yükünün ağırlaştığını, internet alışverişinin arttığını bunun da işçiler açısından yoğun çalışma temposu olduğunu söyleyen Çekin, ‘Evde kal’ çağrısına karşın kargo/taşımacılık işçilerinin canla başla çalışmaya devam ettiğini dolayısıyla hastalık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, sendikalı işyerlerinde gerekli koruyucu ekipmanların sağlandığını, ancak sendikasız işyerlerinde bu konudaki sorunların sürdüğünü ve daha kötü çalışma koşullarının olduğunu belirtti. Çekin bütün ambar, kargo, nakliye işçilerini TÜMTİS’te örgütlenmeye ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı. 

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Dersim Belediyesi'nin 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla indirildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya'da yeni bir sayfa açılırken

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yol-yöntem bulunur; 1 Mayıs işçilerindir!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Farklı 1 Mayıs

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Meydanda kaç kişiyiz?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Koronavirüs salgınında mahpuslar

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Normalleşme, risk ve hiçlik!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    1-2 ve 3 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    1-2 ve 3 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak için, 1-2 ve 3 Mayıs'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

    Dersim Belediyesi'nin 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla indirildi
    Dersim Belediyesi'nin 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla indirildi

    Dersim Belediyesi'nin şehir merkezine astığı 1 Mayıs pankartı valilik talimatıyla polisler tarafından gece saatlerinde indirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı. Ayıca İzmir'in birçok ilçesi ve mahallesinde 1 Mayıs kutlamaları ile talepler dile getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP Esenyurt’ta 1 Mayıs’ı kutladı: Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı kutlayalım
    EMEP Esenyurt’ta 1 Mayıs’ı kutladı: Bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs’ı kutlayalım

    EMEP Esenyurt İlçe Örgütü 1 Mayıs kutlaması düzenleyerek tüm işçi ve emekçileri bulunduğu yerlerde, talepleriyle 1 Mayıs’ı kutlamaya çağırdı.

    Van KESK binasına asılan 1 Mayıs afişi "sözlü talimat" ile polis tarafından indirildi
    Van KESK binasına asılan 1 Mayıs afişi "sözlü talimat" ile polis tarafından indirildi

    KESK Van Şubeler Platformu, polisler tarafından "Üreten biziz öldüren düzene karşı birleşelim, Yaşasın 1 Mayıs" pankartının sendika binasından indirilip el konulmasına tepki gösterdi.

    Avcılar Belediye işçileri şantiyede 1 Mayıs kutladı
    Avcılar Belediye işçileri şantiyede 1 Mayıs kutladı

    İstanbul Avcılar'da Belediye-İş üyesi işçiler, iş yerinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    İBB Meclisi olağanüstü toplanacak
    İBB Meclisi olağanüstü toplanacak

    İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı'nın, meclisin olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya izin verdi.

    Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlar 1 Mayıs’ı kutladı
    Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlar 1 Mayıs’ı kutladı

    Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği üyesi kadınlar dernek önünde bir araya gelerek 1 Mayıs’ı kutladı.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı: Yeni bir toplumsal düzen istiyoruz

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ilk 1 Mayısın kutlandığı Basmane Çınar ağacı altında 1 Mayıs kutladı. Ayıca İzmir'in birçok ilçesi ve mahallesinde 1 Mayıs kutlamaları ile talepler dile getirildi.

    Türk İş Ege Bölge: Sosyal devletin yeniden inşası zamanıdır
    Türk İş Ege Bölge: Sosyal devletin yeniden inşası zamanıdır

    Türk İş Ege Bölge ve İzmir'de örgütlü sendika başkanları temsilcilik binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

    Denizli'de Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs kutladı
    Denizli'de Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs kutladı

    Denizli'de Emek ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs kutlamasını Çınar Meydanında gerçekleştirdi. 

    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz
    İzmir'de sağlık emekçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

    İzmir’de pek çok işyerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs kutlamalarını sürdürürken sağlık emekçileri de hastanelerinde basın açıklaması yaptı, 1 Mayıs'ı kutladı.

    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı
    Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

    Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu adına 1 Mayıs açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "İşyerlerimizde balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim" dedi.

    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı
    Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

    Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.