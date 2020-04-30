İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu 1 Mayıs Kutlamaları

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) üyesi sendikalar, bugün de dahil bir hafta boyunca örgütlü olduğu en az 18 işletmede 1 Mayıs kutlamaları düzenledi. İş yerleri kutlamalarının yanı sıra Esenyurt, Zeytinburnu Ambarlar ve deri fabrikalarının yoğun olduğu Tuzla gibi merkez noktalarda da kutlamalar ve basın açıklamaları yapıldı.

Yapılan basın açıklamalarında ücretsiz izin uygulamasına son verilmesi, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışındaki işletmelerde faaliyete ara verilmesi ve pandemiye karşı önlemlerin artırılması talepleri öne çıktı.

Haydarpaşa Limanında Liman-İş Sendikası, Mimar Sinan Devlet Hastanesinde Sağlık-İş Sendikası, UPS, DHL ve Aras Kargo depolarında TÜMTİS, Kartal, Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi şantiyelerinde Genel-İş Anadolu Yakası 1 Nolu Şube, Avcılar Belediyesine ait şantiyelerde ise Belediye-İş 2 Nolu Şube, EFT Tekstil’de de DERİTEKS kutlamalar düzenlendi.

Liman, belediye, sağlık, kargo ve taşımacılık, tekstil ve deri gibi farklı sektörlerde faaliyet yürüten yüzlerce işçinin katıldığı kutlamalarda, koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mesafeye dikkat edildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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