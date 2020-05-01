01 Mayıs 2020 04:26

Ford işçisi: Patron düzenine karşı bağışıklık kazanmaya ihtiyacımız var

"Bu süreçten böyle bekleyerek çıkılamaz, parasız eşit sağlık hakkı mücadelesinde birleşmeliyiz, patron düzenine karşı bağışıklık kazanmaya ihtiyacımız var."

Fotoğraf: Ford Otosan Basın Bülteni

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Ford Otosan işçisi
    Kocaeli

    Sürü bağışıklığı kelimesini televizyonlarda duymayan yoktur. Sürü evcil hayvanlar topluluğu demektir. Bağışıklık ise kimi etkilere karşı dayanaklı duruma gelmek demek. “Sürü bağışıklığı nedir?” diye düşünecek olursak bunun en büyük savunucuları ve uygulayıcıları İsveç ve diğer kapitalist devletler.

    İsveç ölüm oranlarında yaşlıların, bağışıklığı düşük olanların çok olduğunu söylüyor. Ya da bir başka yerde şunu görüyoruz ki en son solunum cihazına bağlanacaklar listesinin altında yaşlılar, engelliler bulunuyor vs. Yani demem o ki kapitalizm üzerinden kâr edemeyeceği hiçbir insanın canını önemsemiyor ya da bir sürü misali yeri doldurulabilecek herkesten kolayca vazgeçilebiliyor. Bu onun sisteminin bir parçası. İş cinayetleri olur, salgın olur hep akıllarda “Üretime olan etkisini nasıl azaltırız, binlerce kişi ölse de bir şey olmaz, yerini işsizlerden doldururuz” anlayışı var.

    Gelinen nokta bize birkaç şey gösteriyor. İşçilerin salgına karşı alınan önlemlerde tüm yasaklardan muaf tutulması, her şartta çalıştırılması, sürü bağışıklığını Türkiye’de uyguladıklarını gösteriyor. Burada ki sürü onlar için çok önemli değil. Bugün bu yaşananlara dair sağlık emekçisi arkadaşımızın geçen gün gazetede yazdığı çok doğruydu. Çünkü biz işçi ve emekçilerin doğrudan sağlık hakkı, yaşama hakkı yok sayılıyor.

    Sağlık alanında bu kadar iki yüzlü davranan bir düzen varken bizlerin mücadelesi birleşerek büyümeli. Türkiye’de bir doktora kaç hasta düşüyor, diğer taraftan polis ve bekçi başına kaç kişi düşüyor? Sağlıkçılar çok mu mutlu bu şartlar altında çalışmaktan, piyasacı anlayış hepimizi aynı taş altında ezerek birleştiriyor. Ve sürü bağışıklığı bizleri ölüme terk ettiği gibi sağlıkçıları da başka bir cehenneme itiyor... Bu süreçten böyle bekleyerek çıkılamaz, parasız eşit sağlık hakkı mücadelesinde birleşmeliyiz, patron düzenine karşı bağışıklık kazanmaya ihtiyacımız var.

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