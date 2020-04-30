ODTÜ öğrencileri mezuniyet belirsizliği ve işsizlik nedeniyle kaygılı

Hazal GÖÇMEN

Ankara

2019-2020 bahar yarı yılının sonunda mezun olmayı bekleyen ODTÜ öğrencileri, Covid-19 salgını nedeni ile öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam edebiliyor. Üniversitede geçirecekleri son dönemi masa başında artan ders yoğunlukları ile geçiren öğrenciler, virüsün etkileyeceği bir ekonomide iş aramak zorunda kalmak ve mezun olduktan sonraki ayların taşıdığı belirsizlik nedeni ile duydukları kaygıları Evrensel ile paylaştı.

MEZUNİYET VE DİPLOMA TARİHİ BELİRSİZ

Makine Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Enes, sınavların iptal edilmesi ile karşılaştığı ödev yoğunluğu karşısında son sene böyle bir iş yoğunluğuyla karşılaşmayı beklemediğini ifade ediyor. Mühendislik öğrencisi olarak laboratuvar çalışmalarını dahi online yürütmeyi denediklerini belirten Enes, başka çözüm yollarının aranabileceğini hatırlatıyor. Enes önünde duran belirsizlikleri "22 Mayıs günü okula eyvallah çekip iş bulmayı planlıyordum, şimdi ne zaman mezun olup diploma alacağımız, mezuniyet törenini nasıl yapacağımız belli değil. Bu işin daha da uzayacağı kesin, umarım bir çözüm bulunur" diye ifade ediyor.

ONLİNE DERSLERE ERİŞİM SORUNU, ARTAN DERS YÜKÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Zeynep, mezuniyet döneminin hali hazırda öğrenciler için belirsiz bir yıl olduğunu, salgının ise belirsizliği kat be kat arttığını söylüyor. Mezuniyet durumundaki birçok öğrencinin iş arayışında ya da yüksek lisans başvurularına hazırlanır durumda olduğunu hatırlatan Zeynep, merkezi sınavların ve başvuruların uzamış veya ileri bir tarihe atılmış olması gibi belirsizliklerin planlarında aksamalara yol açtığını dile getiriyor. Covid-19'un ekonomik durumu da etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda mezuniyetten sonrası için endişelendiklerini belirten Zeynep, üniversitelerde verilen eğitimin de bu duruma oldukça hazırlıksız yakalandığının altını çiziyor. Öğrencilerin online derslere erişim, artan ders yükü gibi sorunlarının arttığına vurgu yapan Zeynep, sosyal bilimler öğrencisi olarak online eğitimin yüz yüze derslerin yerini tutmadığını dile getiriyor.

Psikoloji son sınıf öğrencisi Uğur, bu ekonomik koşullarda mezuniyet döneminde olan herkesin birçok belirsizlikle boğuştuğunu söyleyeyerek, mezuniyet dönemindeki yaşamını yüksek lisans, doktora veya iş başvuruları arasında maske bulma derdi ve sağlık sorunlarıyla uğraşma hali olarak görüyor.

İŞSİZ KALMAMAK İÇİN YÜKSEK LİSANS YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Şehir ve Bölge Planlama son sınıf öğrencisi Aybike, içten içe mezun olmak istemediğini söyleyerek söze başlıyor. Bahar dönemini okuldan ayrı geçirdiklerini belirten Aybike, mezun olduktan sonra işsizlik kalma korkusunun arttığını söylüyor. Staj yaptığı ofisteki önceden aldıkları birkaç işin iptal edildiğini aktaran Aybike, çalışanlar bile işsizlik kaygısında olduğu için yüksek lisans yapmayı düşündüğünü ifade ediyor.

Bu kaygı yeni değil!

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