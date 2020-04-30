ODTÜ öğrencilerinden 1 Mayıs çağrısı: Umudumuz birlikteliğimizde

Yaklaşan 1 Mayıs'a istinaden ODTÜ öğrencileri de bulundukları alanlardan 37 öğrenci topluluğu ile birlikte bir açıklama yayımladılar.

Açıklamada koronavirüs salgınına ve gençliğe etkilerine değinen öğrenciler, bu süreçte yoğunlaşan hak gasplarını ve emekçilerin zorla çalıştırıldığını hatırlattı.

Bilimsel, ücretsiz ve nitelikli bir eğitim talep ettiklerini vurgulayan ODTÜ öğrencileri, üniversitelere, öğrencilere ve akademisyenlere uygulanan baskıları anımsattı; eşit, özür ve bilimsel bir üniversite talebini dile getirdil.

Salgın nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlara da değinen öğrenciler, ‘’Kendi kendine öğren sistemine karşı nitelik ve bilimsel eğitim modeli uygulanmalı" dedi.

Kadına yönelik şiddet, taciz ve tüm saldırı türlerine karşı üniversite içerisindeki birimlerin aktifleştirilmesini isteyen ODTÜ öğrencileri, LGBTİ+’lara yönelik kurumsal ve her türlü baskıya karşı da birlikteliklerin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Herkes için erişilebilir sağlık için mücadele" çağrısında bulunan ODTÜ öğrencileri, sağlık hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi ve yaygın testlerin yapılmasını talep etti.

İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ın yaklaştığı günlerde işçi sınıfının ücretli izin talebinin karşılanmasını ve işten çıkarmaların yasaklanmasını isteyen ODTÜ öğrencileri, zorunlu olmayan alanlarda üretimin durdurulması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

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