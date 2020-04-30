30 Nisan 2020 14:30
Son Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2020 21:34

Bursa'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bileşenlerinde 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını salgını gerekçe göstererek iptal etti. Bileşenler açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği önünde yaptı.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri, bugün Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını “sayının artacağı” ve “sağlık açısından sorunlar yaratacağı” gerekçesiyle iptal etti. Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları için Valilik, sokağa çıkma yasağını öne sürerek 1 Mayıs günü yapılacak kutlamalara izin vermemiş, 1 Mayıs’tan önce yapılacak etkinliklere ise 5 kişi sınırlaması getirmişti. 

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri daha sonra 1 Mayıs ile ilgili yapacakları açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) önünde yapacağını açıkladı.

    Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) önünde temsili katılımla yapılan açıklamada konuşan KESK Dönem Sözcüsü Fikret Gizir; “Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2020 1 Mayısı’nda her yıl olduğu gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki, bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan; zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor” dedi.

    2020 1 Mayıs'ının işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçeceğini söyleyen Gizir; “Eğer bugün biz emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsa idi salgına karşı toplumun sağlığını, işini ve geçimini koruyacak gerçek bir mücadele verirdik diyerek olması gerekenleri sıraladı:

    1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olmazdı.
    2. Salgın süresince herkesin işi ve geçimi devletin güvencesinde olurdu.
    3. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla gelmeyeceği gibi, temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı.
    4. Tümüyle kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları, yurttaşların tamamına, istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. 
    5. Salgına karşı önlemler üç beş patron örgütü ile değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü patronların karları değil aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu. 
    6. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi.
    7. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, evde kalınan dönemlerde ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler alırdı.
    8. Tek kişinin dediği ferman olmaz, muhtarından belediyesine tüm kamu kurumları ile işbirliği içinde bir mücadele yürütülür, maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır, siyasi rekabet değil halkın sağlığı öncelikli olurdu.

    Hak-İş tarafından saat 11.00’da Fomara Meydanında bir açıklama yapıldı. Aynı meydanda saat 13.00’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak açıklama yapacaktı. Fakat kişi sayısının artacağı ve sağlık açısından sorunlar yaratacağı gerekçesiyle açıklama iptal edildi.

    SES ARACINA DA İZİN VERİLMEDİ

    Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız KESK Dönem Sözcüsü Tarım Orkam-Sen Bursa Şube Başkanı Fikret Gizir “Bugün yapmayı planladığımız 1 Mayıs etkinliğini, etkinliğin dün akşam bazı sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yayınlanması sonucu katılımcı sayısının artabileceği, sosyal mesafe koşullarının zorlanacağı bu nedenle kişi ve toplum sağlığını tehlikeye atabileceği düşüncesiyle iptal etmek zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi Cuma günü için yapmak istediğimiz açıklamaya Valilik izin vermemişti. Bugün de ses araçları dolandırmak için Valiliğe başvuru yaptık ona da izin verilmedi” dedi. 

    TÜMTİS BURSA’DA 1 MAYIS’I KUTLADI: SAĞLIK KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

    Bursa’da TÜMTİS üyesi işçiler, Aras Kargo Bursa Bölge Müdürlüğü önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Bursa Tümtis üyeleri 1 mayıs pankartıyla

    Fotoğraf: Evrensel

    Büyük bir sağlık krizini bile fırsata çevirmek isteyen sermaye sınıfı ve onun iktidardaki temsilcilerinin, çıkardıkları yeni yasalar ile işçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarını gasbettiğini söyleyen Açıklama yapan TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan, “100 milyarlık bir paket açıklandı. Bu pakette aslan payı başta müteahhitler olmak üzere patronlara ayrılırken çalışanların payına 'ücretsiz izin' dayatması ile günlük 39 TL düştü. Bu dönemde Covid-19’dan ölümler dahil olmak üzere yüzlerce işçi iş cinayetlerinde yitirilmektedir. Yoksulluğun giderek arttığı ve açlık tehlikesinin kapıya dayandığı salgın koşullarında taleplerimiz için mücadele, her zamankinden daha acil ve yakıcı hale gelmiştir" dedi.

    1 Mayıs'ta TÜMTİS’in talepleri şöyle oldu:

    • Sağlık ve eğitim hizmetleri kâr amacı ile faaliyet yürütülen alanlar arasından çıkarılarak kamu eliyle yürütülmelidir.   
    • Gelir dağılımındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı, vergide adalet sağlanması için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı, asgari ücretten vergi alınmasına son verilmelidir.  
    • İşsizlik ve kayıt dışı istihdam ortadan kaldırılmalıdır. 
    • İşsizlik sigortası fonundan işverenlerin desteklenmesi gibi amacı dışında kullanılmasına son verilmeli ve işsiz kalan işçiler hiçbir koşul ileri sürülmeden fondan yararlandırılmalıdır.  
    • Kısa çalışma ödeneği ve ücret nakit desteği ödemesi asgari ücretten az olmamalıdır.   
    • Salgın koşullarında çalışmanın zorunlu olduğu hallerde haftalık çalışma süreleri en fazla 30 saatle sınırlandırılmalı, hafta tatili 2 gün olarak düzenlenmeli ve ücretlerden kesinti yapılmamalıdır.  
    • Kıdem tazminatı gibi işçilerin en önemli kazanımları korunmalı ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmelidir. 
    • Demokrasinin yapı taşı olan sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.  
    • Bakanlık tarafından tüm işyerleri salgın hastalık açısından bir an önce denetlenmeli, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri açısından gerekli tedbirleri almayan işverenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır
    • İşyerlerinde koruyucu önlemler arttırılmalı, standartlara uygun maske, eldiven ve dezenfektan malzemeleri tamamlanmalı, tedarikinde zorluk olur ise devlet bu işyerlerine öncelik tanımalıdır.
    • Denetimlere rağmen uygun sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmadığı işyerlerinde işten çıkmak isteyen işçiye kıdem tazminatları herhangi bir koşula bağlı olmaksızın derhal ödenmelidir. (Bursa/EVRENSEL)

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