30 Nisan 2020 12:09
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ Sivrice'de saat 11.45 sularında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 11.45 sularında Elazığ Sivrice'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Sivrice'ye 11,4 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 12,6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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