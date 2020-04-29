Hemşire Elif: Kovid-19'lu bölümde sağlık emekçisi 4-5 gün üst üste çalışıyor

Merve İLHAN

İstanbul

İstanbul’da bir pandemi hastanesinde hemşirelik yapan Elif, salgın dönemiyle birlikte iş yüklerinin arttığını, 1 Mayıs talebinin çalışma koşullarının düzeltilmesi olduğunu söylüyor.

Salgın süreciyle birlikte çalışma saatlerinin arttığını ifade eden Elif, “Bu süreçte çalışma sürelerimiz 24 saati buluyor. Çok daha yoğun çalışan Kovid-19'lu hastaların olduğu bölümlerde ise aynı sağlık emekçisi 4-5 gün üst üste çalışıyor” dedi.

Hastanelerinde hemşire sayısının hasta sayısına oranla çok az olduğunu belirten Elif, “Kovid-19 yoğun bakımında bir hemşirenin baktığı hasta sayısı 5’e kadar çıkıyor. Ayrıca benim çalıştığım hastanenin acil bölümünde sadece 2 hemşire çalışıyor” diye konuştu.

Yapılan yer değişiklikleri nedeniyle de sorunlar yaşandığını belirten Elif, “Hemşire eksiği var deniyor, acil hemşiresini yoğun bakıma gönderiyorlar. Yoğun bakımdakini servise, ameliyathanedekini acile derken hepimizin düzeni bozuldu. Her yer karışık ve kimse çalıştığı yer hakkında tam bilgiye sahip değil” dedi.

Risk altında çalıştıklarını dile getiren Elif şunları söyledi: “Hastanede genel olarak ekipman sıkıntısı yaşıyoruz. Temiz olarak adlandırılan bölümlere tam ekipman verilmiyor. Ama baktığın bir hasta sonradan Kovid-19 çıkabiliyor. Tam da bu alanda bizim bir personelimiz ve hemşiremizde test pozitif çıktı. Temiz servisiz deniliyor ama Kovid-19 şüpheli hastamız var. İş işten geçince ekipmanlar veriliyor.”

Kendi rahatsızlığından dolayı ilaç kullandığını ekleyen Elif, “Bu süreçte ilaç kullandığım için acilden daha temiz olan yoğun bakıma gönderildim. Ama burada da şüpheli hastalar var o yüzden hastalığımdan dolayı yoğun bakımda çalışmakta zorlanıyorum” dedi.

Yaşadıkları sorunları hastane yöneticilerine ilettiklerinde de karşılıksız kaldığını söyleyen Elif şöyle devam etti: “Kapıda sekreterlerine derdimizi anlatıyoruz o uygun görürse görüşebiliyoruz. Ya da dilekçeni yaz ver diyor. Sekretere derdimi anlatırken başhemşire yardımcısı geldi tekrar ona da anlattım. Bana ‘Orada eleman eksikliği var değiştiremeyiz’ diyor. Sonradan ‘Tamam ben bakayım’ dedi geçti gitti ve kimseden bir ses çıkmadı.”

Elif'in 1 Mayıs’a ilişkin talepleri ise şöyle: “Salgın koşulları altında hastanelerde çalışan biz sağlık emekçilerinin daha hijyenik koşullarda ve çalışma saatlerimizin insancıl bir şekilde belirlenmesini istiyoruz."

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