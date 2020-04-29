29 Nisan 2020 20:27
Irak'ta 4,9 büyüklüğünde deprem
Irak Chamchamal'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre saat 20.01 sularında Irak Chamchamal'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Hakkari Şemdinli'ye 210 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 8,8 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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