Irak'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

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Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 2 bin 936 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 117 bin 589’a ulaşırken can kaybı 3 bini geçerek 3 bin 81 oldu.