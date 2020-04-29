Küba'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Küba’nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde 6.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Demirören Haber Ajansının (DHA) haberine göre, Küba’nın Guantanamo eyaletindeki Baracoa şehrinde meydana gelen 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezine (EMSC) göre, depremin Baracoa bölgesinin 48 kilometre güneydoğusunda merkez üssü 2 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi. Depreme ilişkin henüz, can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmedi. (HABER MERKEZİ)