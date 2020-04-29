29 Nisan 2020 18:49

Resul Özdemir’in Türkiye’ye iadesi İsveç Parlamentosunun gündeminde

İsveç’in Türkiye’ye iade ettiği Resul Özdemir ile ilgili İsveç parlamentosuna soru önergesi veren Milletvekili Kakabaveh, aynı muamelenin “IŞİD’lilere” yapılmadığını söyleyerek hükümeti eleştirdi.

Özdemir’i Türkiye’ye teslim etme girişimine tepki gösteren ailesi eylem düzenledi

(Arşiv) Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç’in sığınma talebini reddediği Resul Özdemir’i Türkiye’ye teslim etmesini yazılı bir soru önergesiyle parlamentonun gündemine getirdi. 2015’te Cizre’deki çatışmalara katıldığı gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis cezası olan Resul Özdemir İsveç’in iadesinin ardından cezaevine konulmuştu.

    Milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Adalet ve Göçmen Bakanı Morgan Johansson’a hapsedilme ve işkence görme riski bulunan sığınmacıların İsveç’ten sınır dışı edilmelerini engellemek için hangi önlemleri almayı düşündüğü sorununu sordu.

    Erdoğan hükümetinin yurt dışında yaşayan muhalifleri “terörist” olarak damgaladığını İsveçli yetkililerin bildiğini belirten Kakabaveh, 2018 yılında Alman vatandaşı Yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı Yazar Hamza Yalçın’ın Türkiye tarafından Interpol aracılığıyla arandıkları için Ispanya’da tutuklandıklarını hatırlattı.

    PKK ile Türk devleti arasındaki barış sürecinin sonlandırılmasından sonra 14 Aralık 2015 ila 11 Şubat 2016 tarihleri arasında  22 bölge kentindeki protestoların bastırıldığını ve çatışmalarda 338 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 335 bin kişinin topraklarını terk ettiğini söyledi.

    Kakabaveh, Cizre’deki çatışmalardan sağ olarak kurtulan ve o sıralar 18 yaşında olan Özdemir’in anne, baba ve kardeşlerinin yaşadığı İsveç’e gelerek siyasi iltica talebinde bulunduğunu ancak iltica talebinin açıklanmayan nedenlerle reddildiğini belirtti.

    "GİZLİCE TÜRKİYE’YE TESLİM EDİLDİ"

    Resul Özdemir’in avukatı ve ailesine haber verilmeden 22 Nisan’da  gizlice Türkiye’ye teslim edildiğinin 23 Nisan’da Türk medyasında yer alan haberlerden sonra ortaya çıktığını söyleyen Kakabaveh, İsveç’in tutumunu “utanç verici” olarak niteledi.

    İsveç’te “IŞİD yanlısı oldukları, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütü eleman kazandırdıkları” gerekçesiyle sınır dışı edilemelerine karar verilen imamlar ülkelerine iade edilmezken Rasim Özdemir’in edilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

    Öte yandan Özdemir’in İsveç’te yaşayan kardeşi Sara Özdemir, ağabeğinin Türkiye’deki avukatına Terörle Mücadele Şubesi’nde (TEM) işkence gördüğünü anlattığını açıkladı.

    Resul Özdemir TEM’de sorgulandıktan sonra kesinleşen 15 yıl hapis cezasını çekmesi için Silivri 5 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

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