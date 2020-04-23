İsveç, Resul Özdemir'i Türkiye'ye iade etti

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Koronavirüs pandemisinin yaygınlaştığı koşullarda geri gönderme merkezlerindeki sığınmacıları serbest bırakan İsveç, Türkiye'de "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında 15 yıl hapis cezası verilen Resul Özdemir'i özel bir uçakla Türkiye'ye gönderdi.

Özdemir, 2015 yılının sonlarında Cizre'de yaşanan çatışmalar sırasında yaralanmış daha sonra da Irak üzerinden İsveç'e geçerek 26 Mayıs 2016'da siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Ancak Göçmen Bürosu ve Göçmen Mahkemesi sığınma talebini reddederek sınır dışı edilmesini kararlaştırmıştı.

SÖZLER TUTULMADI

Özdemir, 13 Aralık 2019 gününden beri Stockholm'un Flemingsberg semtinde bulunan bir cezaevinde tutuluyordu. Geçtiğimiz hafta İsveç'in Karlstad kentinde yaşayan ailesine telefon etmiş ve cezaevi görevlilerinin kendisinden eşyalarını toplamasını istediklerini ve Türkiye gönderileceğini söylediklerini iletmişti.

Avukatı Abdullah Deveci'nin devreye girmesi üzerine yetkililer, bir yanlış anlaşılma ve tercüme hatası olduğunu ve Türkiye'ye iade edilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti. Ancak verilen sözler tutulmadı ve İsveç Özdemir'i Türkiye'ye gönderdi.

Deveci, Göçmen Dairesi, polis ve cezaevi görevlisiyle yaptığı görüşmelerde kendisine Özdemir'in Türkiye'ye gönderilmeyeceğini söylediklerini belirterek İsveç'in tutumuna tepki gösterdi. İsveç'in altına imza attığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ihlal ettiğini ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğini söyledi.

40 KURUM ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İsveç'in Özdemir'i Türkiye'ye teslim etme girişimine tepki gösteren Karlstad ilinde yaşayan ailesi protesto gösterisi düzenlemiş, 40 kurum, ortak bir açıklama yaparak Özdemir'in Türkiye'ye gönderilmesi durumunda işkenceye maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

İsveç’in Resul Özdemir’i sınır dışı etme kararına 40 kurumdan tepki