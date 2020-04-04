CHP'li Ceylan: Can derdindeyken termik santralin acelesi mi var?

Tarım ve Orman Bakanlığı, “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına” dair yönetmelikte değişiklik yaparak su havzalarında termik santral, gazlaşma ve biyogaz gibi enerji tesislerinin kurulmasına izin çıkarttı. CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, küresel salgın sürecinde su havzalarının enerji şirketlerine peşkeş çekilmesine “İnsanlar can derdindeyken çok mu acelesi vardı?” diyerek tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Mart 2020 günü Resmi Gazete’de yayımlanan İçme- Kullanma Suyu Havzalarının Korunması yönetmeliğinde değişiklik yaptığını kamuoyuna duyurdu. Böylece güneş ve rüzgar enerjisi santralleri gibi yeşil santrallere açık olan uzun mesafeli yeşil koruma alanlarının ve su havzalarının üzerinde termik santral, gazlaşma, biyogaz ve biyokütle gibi doğa düşmanı enerji tesislerinin kurulmasına izin çıkartıldı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmelik değişikliğini duyurarak su havzalarının enerji şirketlerinin kullanımına açılmasına “ İnsanımızın can derdine düştüğü, pek çok insan işini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı ya da kaybettiği, işletmelerin birer birer kapandığı böylesi bir dönemde, bu düzenlemeye neden gidildiğini anlamak mümkün değil.” şeklinde konuştu.

"İNSANLAR CAN DERDİNDEYKEN ÇOK MU ACELENİZ VARDI?"

CHP’li Ceylan, hayatın güvencesi olan su havzalarının enerji şirketlerine açılmasını, “Su havzalarını sit alanına dönüştürüp maden ocaklarının önünü açmaları yetmiyormuş gibi bir de önceden güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine açık olan uzun mesafeli koruma alanlarında da doğa düşmanı tesislerin kurulmasına izin çıkarıyorlar. İnsanlar can derdindeyken, çok mu aceleniz vardı?” diyerek böylesi bir küresel salgın döneminde bu değişikliğin yapılmasına tepki gösterdi. Bakan Bekir Pandemirli’nin “COVID-19’la top ve tüfekle savaşılmıyor. İlaç ile savaşılıyor, gıda ile savaşılıyor.” sözlerini hatırlatan Ceylan, “COVID-19’a karşı gıda ile savaşmayı düşünüyorsanız önce en temel gıdamız olan su havzalarını enerji şirketlerinin kullanımına açmaktan vazgeçin.” diyerek insanlığın en temel gıdası olan suyun salgın zamanı için önemine dikkat çekti.

"BELEDİYELERİMİZİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA"

Ceylan, “Bakanlık 15 farklı ildeki Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonlarına bağlı 86 bölgenin doğal sit alanına dönüştüreceğini de duyuruyor. Bu iller arasında İstanbul başta olmak üzere, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin göreve başladığı Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, Muğla Büyükşehirlerimiz ile Çanakkale de var. Burada belediyelerimizi devre dışı bırakmaya yönelik bir çalışma var gibi görünüyor.” şeklinde konuşarak Tarım ve Orman Bakanlığının bu yönetmelik değişikliğinin aynı zamanda CHP’li belediyeleri yok sayarak yapılmış bir değişiklik olduğunu belirti.

"AMAÇLARI KORUMA DEĞİL YAĞMALAMA

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’nda 2011 yılında yapılan değişiklikle, Tabiat Varlıklarının koruma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildiğini belirten Ceylan “Su havzalarının korunma usul ve esasları yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş durumda. Amaçları koruma değil yağmalama” diye konuşarak yönetmelik değişikliğinden etkilenecek havzaları ve ilçe köyleri açıkladı. Ceylan’ın açıklamalarına göre Çanakkale’de Atikhisar Barajı ve Su Toplama Havzası, Ayvacık ilçesi Gülpınar ve Adatepe Mahalleleri, Sucağız ile Değirmen mevkileri, Biga Şahmelek Kıyı Mevki ve Nilüfer Gölü ile Çan ilçemizin Karabağ köyü yönetmelik değişikliğinden etkilenecek yerler arasında bulunuyor. (Ankara/EVRENSEL)