Asistan hekimler: Şehir hastanesinde mart ayı nöbet ücretinin ödenmeyeceğini öğrendik

Asistan ve genç uzman hekimler tarafından yapılan açıklamada, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinin "zaten pandemi ile mücadele nedeniyle yüksek ücret alıyorsunuz" gerekçesiyle mart ayı nöbet ücretlerinin verilmeyeceğinin kendilerine şifahen iletildiğini duyurdu. Başka hastanelerde de benzer kesintilerin olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunun suç olduğu vurgulandı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan Laleş Tunç, salgın süresince Kovid-19 polikliniklerinde, servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan asistan hekimlerin, kimi zaman kişisel koruyucu ekipmanlarına ulaşamadığını, kimi zaman uzman desteğini alamadan çalışmak durumunda kaldığını söyledi.

BAŞHEKİMLİĞİN GEREKÇESİ: ZATEN YÜKSEK ÖDEME YAPILIYOR

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan asistan hekimlerin bir hafta boyunca her gün 12 saat mesai yaparken; diğer bir hafta bakanlığın belirlediği esnek çalışma koşulları gereğince idari izinli sayıldığını belirten Tunç, "Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan ve gündemdeki Kovid-19 hastalığının teşhis ve tedavisinde özveri ile görev alan asistan hekimlerimize, mart ayı itibarıyla nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından şifaen iletildiğini kaygı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Başhekimlik, söz konusu keyfi tasarrufunun gerekçesi olarak, bakanlığın pandemi ile mücadele kapsamındaki bilinen talimatları doğrultusunda zaten hekimlere yüksek ödeme yapıldığını, öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen kısmi çalışmadan kaynaklı asistan hekimlerin çalışma saatlerinin toplamda aylık mesai saatini aşmadığını yani somut durumda fazla çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etmektedir" dedi.

NÖBET GELİRİ KESİLİRSE ÜCRETLER ÖNEMLİ ORANDA DÜŞECEK

Bu uygulamaya sadece Ankara Şehir Hastanesinde değil, başka hastanelerde de geçileceğini duyduklarını aktaran Tunç, pandemi sürecinde canla başla çalışan asistan hekimlerin böyle bir hak ihlali ile karşı karşıya kalmaları ve maaşının önemli bir kısmının nöbet gelirinden oluşan asistan hekimlerin eline geçecek olan ücretin ciddi manada düşerecek olmasını kabul edilebilri bulmadıklarını söyledi. Tunç, hastane başhekimlerini, asistan hekimlerin hak ettikleri nöbet ücretlerini vermemeleri durumunda hukuki açısından suç işleyecekleri konusunda uyaran Tunç, "Bu durumda tüm asistan hekimlerin yanında duracağımızı burada duyuruyoruz" dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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