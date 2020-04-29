29 Nisan 2020 12:08

"Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü

Halit Çelenk Hukuk Ödülü, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı “Metastaz” verildi. Seçici Kurulu Özel Ödülü ise 10 Ekim Katliamı Davasını anlatan "Duymak Zorundasınız" kitabına verildi.

Fotoğraf ve Kolaj: Evrensel

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    Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu yıl Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı “Metastaz”a verildi.  Seçici Kurulu Özel Ödülü ise Gülşah Kaya, Barış Işık, Birkan Bulut ve Fulya Alikoç'un hazırladığı "Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası" kitabına  verildi.

    Denizlerin avukatı Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserlerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla bu yıl 6.'sı yapılan Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nde kazanan eserler belli oldu.

    Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ödül töreni yapılamadığı için kazanan eserler yazılı olarak açıklandı. Sanatsal heykelcikler ve belgelerin ödül sahiplerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyelerinin tüm düşünce suçlularının, gazeteci ve yazarların özgürlüklerine kavuşması temennisinde bulunuldu.

    HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜ METASTAZ'A

    Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, Halit Çelenk Hukuk Ödülü'nü yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu olan “Metastaz” isimli kitaba verdi. Pehlivan ve Terkoğlu, gazetecilik faaliyetleri sebebiyle cezaevinde tutuklu bulunuyor.

    Metastaz, FETÖ operasyonları sonrasında devlete yerleşen tarikatları ve FETÖ Borsası iddialarını konu alıyor.

    AKADEMİ ÖDÜLÜ İKİ ESERE VERİLDİ

    Akademik Destek Ödülü ise bu yıl Mustafa Bayram Mısır’a ait “Devlete Karşı Kamu Hukuku: Egemenlik Kuramlarının Tarihsel Materyalist Eleştirisi” konulu kitap ile Şeyma Sağdıç’a ait “Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Kalır mı?” konulu makaleye verildi.

    10 EKİM DAVASI İNCELEMESİNE ÖZEL ÖDÜL

    Seçici Kurul Özel Ödülü'nün ise konusu itibari ile Avukat Gülşah Kaya, Ceza Hukuku alanında Dr. Barış Işık, Evrensel Ankara Temsilcisi Birkan Bulut ve Kor Yayınları Editörü Fulya Alikoç'un hazırladığı “Duymak Zorundasınız: 10 Ekim Katliamı Davası”  isimli kitaba verildi.

    10 Ekim Katliamı Davası Avukat Komisyonu'nun katkılarıyla hazırlanan kitap, katliamda hayatını kaybedenlere adanmıştı.10 Ekim Ankara Katliamı Davası'nı inceleyen kitap, Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi'nin iki IŞİD'li canlı bomba tarafından kana bulanmasından, davanın karar gününe kadar olan gelişmeleri mercek altına alıyor. "Duymak Zorundasınız", katliamın gerçekleşmesinden dava sürecinde aydınlatılmasına engel olanlara kadar başta kamu olmak üzere tüm sorumluların açığa çıkarılmasını amaçlıyor. (Ankara/EVRENSEL)

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