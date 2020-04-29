Sokağa çıkmak yasak talan serbest: Fethiye’de jeotermal sondaj kuyuları açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Muğla ili Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi ve Ölüdeniz Mahallesi sınırlarında bulunan 2182 hektarlık alan sondaj yöntemi ile jeotermal kaynaklar arama faaliyeti adı altında ihale edildi. ÇED yapım süreci ise 30 Mart 2020 tarihinde başlatıldı.

Konuyu TBMM Gündemine taşıyan CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “Belirlenen alan içerisinde her biri en az 10.000 metrekare sahayı kapsayan 6 adet sondaj kuyu noktası belirlenmiştir. Bunlardan 2 tanesi Ölüdeniz Lagünü, 1 tanesi Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı Mevkii, 1 tanesi Delikliburun Gemiler Plajı Mevkii, 2 tanesi de Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Mevkii’nde bulunmakta ve bu yerler kesin korunacak hassas alan ve doğal Sit alanı içinde bulunmaktadır. Bu alanda jeotermal enerji tesisi kurulması, telafisi mümkün olmayan etkiler yaratacaktır” dedi.

SONDAJ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI

Proje alanı olarak belirlenen Kayaköy ve Ölüdeniz Mahallesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tescil edildiğine de dikkat çeken Girgin, “Bu tip yaşam alanlarının korunması konusunda taraf olduğumuz sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti Devletini sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla korunan alanlarda arama faaliyetli sondaj yapılması, jeotermal turistik tesislerin kurulması, kuyulara ve tesislere ulaşım sağlayıcı araç yolları açılması, iletim hatlarının ve şebekelerin inşa edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verilen önergede şu sorular yöneltildi:

Nasıl oluyor da bu bölgede Jeotermal kaynaklar araması adı altında ihale yöntemi ile sondaj izni veriliyor?

Sondaj izni ülkeye düşmanlık değil de nedir?

Siz evde kalın derken, antik kentlerin bulunduğu bölgelere zarar veren projelere izin vermek nasıl bir mantıktır? (HABER MERKEZİ)