PTT’lerden ödemelerini almak isteyen vatandaşlar kuyruklarda beklemek zorunda
Sosyal yardım ödemeleri veya maaşlarını almak isteyen vatandaşlar PTT önlerinde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Zaman zaman fiziki mesafe kuralı da ihlal ediliyor.
İstanbul Avcılar'da PTT sırası
Fotoğraf: DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2 gündür sokaklar ve özellikle PTT önleri kalabalık insan manzaralarına sahne oluyor.
İstanbul Esenyurt PTT Şubesi önünde işlem yaptırmak için çok sayıda kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sık sık fiziki mesafe uyarısında bulundu. PTT önündeki kuyruk havadan fotoğraflandı.
Avcılar’da ise koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyenlerin PTT önlerindeki kuyrukları bugün de uzadı. Avcılar’daki Şamlı Sokak'taki PTT şubesi önünde başlayan kuyruk, 3 caddeye taştı.
İzmit’te ise güzel havayla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman fiziksel mesafe kuralları da ihlal edildi. Kentin birçok noktasında uyarı anonsları yapıldı.
Çorum’da da PTT şubesi önünde kuyrukta bekleyenlere polis ekipleri tarafından fiziki mesafeye uymaları uyarısı yapıldı. Çorum'da Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Görevliler ile vatandaşlar arasında ara ara tartışma yaşandı.
Öte yandan bu yoğunluk PTT emekçiklerinin de risk altında çalışmasına sebep oluyor. (HABER MERKEZİ)
Haber-Sen: Koronavirüs döneminde dağıtım yapan PTT emekçilerinin mesaisi arttı
PTT, yoğunluk yaşanan işyerlerini koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldı