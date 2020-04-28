PTT’lerden ödemelerini almak isteyen vatandaşlar kuyruklarda beklemek zorunda

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2 gündür sokaklar ve özellikle PTT önleri kalabalık insan manzaralarına sahne oluyor.

İstanbul Esenyurt PTT Şubesi önünde işlem yaptırmak için çok sayıda kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri kalabalığa sık sık fiziki mesafe uyarısında bulundu. PTT önündeki kuyruk havadan fotoğraflandı.

İstanbul Esenyurt PTT sırası Fotoğraf: DHA

Avcılar’da ise koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyenlerin PTT önlerindeki kuyrukları bugün de uzadı. Avcılar’daki Şamlı Sokak'taki PTT şubesi önünde başlayan kuyruk, 3 caddeye taştı.

İzmit PTT sırası Fotoğraf: DHA

İzmit’te ise güzel havayla birlikte, vatandaşlar sokağa çıktı. Özellikle PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman fiziksel mesafe kuralları da ihlal edildi. Kentin birçok noktasında uyarı anonsları yapıldı.

Çorum PTT sırası Fotoğraf: DHA

Çorum’da da PTT şubesi önünde kuyrukta bekleyenlere polis ekipleri tarafından fiziki mesafeye uymaları uyarısı yapıldı. Çorum'da Gazi Caddesi üzerindeki PTT şubesine gelen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Görevliler ile vatandaşlar arasında ara ara tartışma yaşandı.

Öte yandan bu yoğunluk PTT emekçiklerinin de risk altında çalışmasına sebep oluyor. (HABER MERKEZİ)

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