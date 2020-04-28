British Airways zarar bahanesiyle 12 bin işçiyi işten atıyor

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiliz havayolları British Airways 12 bin işçiyi işten atacağını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle zarara uğradığını iddia eden ve toplam 42 bin çalışanını 30 bine indireceğini duyurdu.

Firmanın sahibi olan International Consolidated Airlines Group (IAG), koronavirüs sonrası bu alanda havayolu şirketi olarak faaliyet yürütmek için işçi çıkartmanın "zorunlu" olduğunu iddia ederek, Şirketin son 3 ayda büyük zarara girdiğini açıkladı. IAG, British Airways’le birlikte İspanyol İberia ve İrlandalı Aer Lingus Havayolları’na da sahibi.

British Airways, 4 bin 500 pilot ve 16 bin kabin görevlisi çalıştırıyor. 21 bin 500 işçi de havaalanlarında ve geri hizmetlerde çalışıyor.

VİRÜS FIRSAT OLDU

British Airways, daha önce de defalarca işçi çıkarmak için girişimlerde bulunmuştu.

Dünyanın en zengin havayolu şirketlerinden biri olan İngiliz havayolu şirketinin yoğun rekabet ve masrafların artmasını gerekçe göstererek, işçi çıkartma çabaları daha önce bir çok kez geri püskürtülmüştü.Bu nedenle geçtiğimiz yıl 2 kez pilotlar ve kabin görevlileri greve gitti ve uçakların pistlerde günlerce uçmadan beklemesine neden olmuştu. Firma, bu sefer de koronavirüsü öne sürerek, “gelecekte hala bir havayolu şirketi olarak faaliyet göstermek için” 12 bin işçinin işine son vermek zorunda kaldıklarını savunuyor. İşten atmalar yaşanırsa şirket daha önce yapamadığını, virüs nedeniyle fırsata dönüştürmüş olacak.

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