Almanya’da koronavirüs nedeniyle çalışma kısıtlamasına giden Mercedes üretime başladı

Almanya’da eyalet hükümetlerinin yaşamın normalleşmesine dönük adımlar atmasıyla birlikte işyerleri ve firmalar da üretime başladı.

Almanya 'da birçok firma koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı ortalarından itibaren kısa çalışmaya başlamıştı. Mercedes' in Sindelfingen şehrinde bulunan en büyük firması da 20 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında işçilerini zorunlu izne çıkarmıştı. 6 Nisan tarihinde de iki haftalık kısa çalışma kararı almıştı.

Sindelfingen şehrinde bulunan Mercedes fabrikası hijyen kurallarına uygun çalışma koşullarını yerine getirmek koşulu ile (vardiya çıkışlarını ayarlama, iş başında ve bitiminde kart basmamak, maske, dezenfektelerin ayarlanması vb.) bu haftadan itibaren yavaş yavaş üretime başladı. Haftanın üç günü iş ve iki günü kısa çalışma şeklindeki uygulamaya geçildi. Kimi bölümlerde tamamen kısa çalışma kalktı (S sınıfı araçların üretildiği bölüm). Kimi bölümler de ise (E sınıf araçların üretiminin yapıldığı bölümlerde) tek vardiya olarak üretimin yapılacağı açıklandı. Yaklaşık 40bin işçinin olduğu Sindelfingen'de kimi bölümlerin dönüşümlü olarak 31 Mayıs'a kadar kısa çalışmaya devam etmesine karar verildi. (Sindelfingen/EVRENSEL)

Mercedes’te kısa çalışma başlıyor: Her türlü işçinin kaybı olacak