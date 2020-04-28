AKP Sözcüsü yine Ankara Barosunu hedef gösterdi: Açıklama faşist zihniyetin ürünü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİQ+’lara yönelik nefret söylemi içeren açıklamalarına tepki gösteren Ankara Barosunu hedef aldı: İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar islamofobik, hukuk düşmanı, nefret düşmanı bir metin görmedim" dedi.

İBB'nin 23 Nisan'da dağıttığı broşürlerle ilgili de açıklama yapan Çelik, "Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz" diye konuştu.

Çelik koronavirüs gündemine ilişkin ise, "Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Bu metni yazanlar nasıl hastalıklı zihin yapısı içindeyse Diyanet İşleri Başkanımızın bir müddet sonra meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet edeceğinden bahsediyor. Ne zamandan beri insanları 'kadınları yakmaya davet edecek' demek ne zamandan beri laiklik savunucusu anlamına gelmektedir? Tam bir faşist zihniyetin ürünüdür. İnsanlık dışı çok metin gördüm, hukuk düşmanı çok metin gördüm ama Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim. Tüm bu çirkinliklerin ötesine geçen bir metin olmuştur.”

“ALEVİ KARDEŞLERİMİZE YÖNELİK BİR PROVAKASYON”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır."

“Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz. Bu Türkiye'ye karşı bir takım gizli servislerin yürüttüğü bir politikadır. Son derece yanlış buluyoruz ve kınıyoruz. Alevi kardeşlerimize yönelik bir provakasyondur.”

“Kılıçdaroğlu'ndan bu konu hakkında açıklama bekliyoruz. Aleviliğin İslam dışı olarak gösterilmesine karşı ne diyorlar, merak ediyoruz.”

“Tedbirlere uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşme hızlanır”

“(Polis tarafından vurulan Suriyeli genç) Suriyeli gencin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyuyorum. İdari ve adli soruşturma yürüyor. Soruşturma titizlikle yürütülecektir.” (HABER MERKEZİ)

AKP Sözcüsü Çelik hedef gösterdi, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı