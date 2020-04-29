29 Nisan 2020 00:01

Belirsiz sorular, belirli talepler

Uzaktan eğitim görme şansı olmayan, zaten zor koşullar altında öğrenim hayatına devam eden AÖL öğrencileri için süreç daha da zorlu ve yıpratıcı olmaya devam ediyor.

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    Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencisi

    İkitelli

    Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Muhasebe bölümü öğrencisiyim. Dönem başından beri staj yapmaktaydım. Normal çalışma standartlarında çalışmaktayım, aslında çalışma koşullarından çok son günlerde dünyanın ve Türkiye’nin ilk gündemi olan Koronavirüs'ün beni nasıl etkilediğini anlatmak istiyorum. Ailemle beraber yaşıyorum, annem ve babamın kronik rahatsızlıkları var. Bu yüzden son günlerde zor bir hayatın içindeyim. Annem ve babam orta yaşlı ve kronik hastalıkları olduğu için dışarısı ile hiçbir bağlantı kurmamaya özen gösteriyorum çünkü onlar adına taşıyıcı olmaktan endişeleniyorum. En büyük endişelerimden birisi ailem. Onların sağlığı açısından korkuyorum.

    GELECEĞİN BELİRSİZLİĞİ

    Genellikle bütün günümü evde geçirmeye çalışıyorum. Bu durum beni psikolojik açıdan da yıpratıyor. Daha sonrasında günümüzdeki çalışma koşullarından dolayı bu süreç bittikten sonra neler yapılacağı konusunda da büyük endişelerim var. Okulların tatil edilmesi sebebiyle ertelenen sınavlar ve durdurulan stajların devam edip etmeyeceği, telafi edilip edilmeyeceği ve sürecin nasıl yönlendirileceği hakkında yeterli açıklama yapılmaması sebebiyle; AÖL öğrencileri de merak içerisinde beklemeye devam ediyor. Uzaktan eğitim görme şansı olmayan, zaten zor koşullar altında öğrenim hayatına devam eden AÖL öğrencileri için süreç daha da zorlu ve yıpratıcı olmaya devam ediyor.

    TALEPLERİMİZ ÖN PLANDA

    Bu süreçte sağlık hizmetlerinin kolay ulaşılabilir ve ücretsiz olması, 18 yaşını dolduran bireylerin ailesinin sigortasından yararlanabilmesi, ücretsiz izinlerin kalıcı olarak kaldırılması, ve senelik izinlerin kalıcı olarak kaldırılması ve kullandırılmasının yasaklanması en büyük talebimdir.  Çünkü bir yandan evde kalırken ve hayatımızı devam ettirmeye çalışırken bir yandan da virüs bittiğinde aç ve işsiz kalmamamız lazım. Virüs bir şekilde geçiyor ama işsizlik kadar, işsiz kalma endişesi kadar kötü bir şey yok.  Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın süreçle ilgili sağlıklı ve aydınlatıcı bilgi vermesi, AÖL öğrencilerinin de örgün eğitimde okuyan öğrenciler kadar önemli olduğunun farkına varılması gerektiğini düşünüyorum.

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