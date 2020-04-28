28 Nisan 2020 13:37

Yunanistan mülteci kampında yangın: Ana karaya tahliye acilen devam etmeli

Vathi Mülteci Kampı’nda çıkan üç yangında birçok çadır ve konteyner zarar gördü, 200 civarında mülteci evsiz kaldı.

Edirne Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen mülteciler.

Fotoğraf: Erim Furkan Akbelli/Evrensel

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    Yunanistan’ın Sisam adasındaki Vathi Mülteci Kampı’nda çıkan üç yangında birçok çadır ve konteyner zarar gördü, 200 civarında mülteci evsiz kaldı. 26 Nisan Pazar günü çıkan iki yangınla 27 Nisan Pazartesi günü çıkan yangın, yalnızca 648 kişilik kapasitesi olmasına rağmen 7 bin civarında kişiyi barındıran kampın büyük bir kısmını yok etti. Yunanistan yetkilileri ise, pazar günü gerçekleşen yangınların kampta kalan kişiler arasındaki çatışmalardan kaynaklandığını açıkladı.

    YANGINLAR KAMPLARDAKİ DURUMU ACİL BİÇİMDE HATIRLATIYOR

    Yazılı bir açıklama Uluslararası Af  Örgütü, bir hafta önce de Sakız Adası’nda çıkan yangında aşırı kalabalık Vial Kampı’nın büyük zarar gördüğünü hatırlatarak, “Yunanistan yetkililerinin kamplardaki kişileri tahliye etmesi ve bu kişilere ana karada güvenli barınma imkanı sağlaması her zamankinden daha acil” uyarısı yaptı.  

    Af Örgütü Avrupa Direktör Yardımcısı Massimo Moratti konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yangınlar Yunanistan’ın mülteci kamplarındaki durumun ne kadar umutsuz olduğunu acil bir biçimde hatırlatıyor. Kamplarda kalanlar Kovid-19 salgınının kamplara ulaşması korkusuyla yaşıyor ki böyle bir durum aşırı kalabalık koşullarda yıkım yaratabilir. Bunun üzerine bir de bir hafta içinde çıkan dört yangın nedeniyle barınma imkanları daha da belirsiz hale geldi. Kamplar güvenli yerler değil.”

    TAHLİYE PLANLARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ

    Yunanistan hükümetinin, savunmasız durumdaki mültecileri ana karaya taşıyarak, bu konuda verdiği sözleri acilen yerine getirmesi gerektiğini dikkat çeken Moratti, “Moria Kampı’nda yaşayan savunmasız durumdaki 1500 kişinin geçen hafta ana karaya taşınması planlanıyordu ancak bu plan belirsiz bir tarihe ertelendi. Kamplarda yaşayan kişilerin daha fazla beklemesi mümkün değil” dedi. Moratti, sözlerini şöyle sonlandırdı:

    “Benzer şekilde, Avrupa devletleri, Yunanistan’daki kamplarda yaşayan sığınmacılara destek olmak için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır. Bu devletler, sığınmacıların Avrupa’da yeniden yerleştirilmesine yönelik çabalarını artırmalıdır. İş birliği yaparak olası bir virüs salgınının önüne geçebilir ve insanları güvenli yerlere taşıyabilirler.” (DIŞ HABERLER)

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