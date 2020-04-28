Dolar yeniden 7 liraya dayandı

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle döviz kurunda yaşanan dalgalanma da devam ediyor. Döviz piyasalarındaki işlemlerde bugün dolar en düşük 6,9799 lira ve en yüksek 6,9954 lirayı gördükten sonra, 6,99-7,00 lira aralığında; avro en düşük 7,5499 lira ve en yüksek 7,5755 lirayı gördükten sonra, 7,56-7,57 lira aralığında; sterlin en düşük 8,6739 lira ve en yüksek 8,6892 lirayı gördükten sonra 8,68-8.69 lira aralığında hareket ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

Dolar 7 liraya koşuyor