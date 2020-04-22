22 Nisan 2020 10:28
Dolar 7 liraya koşuyor
Türk Lirası karşısında tarihi rekorlarını yenileyen dolar, güne 7 lirayı zorlayarak başladı.
Fotoğraf: Metin Aktaş/AA
ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda iki haftanın zirvesine yakın düzeylere tırmanan dolar, iç piyasada da yeni güne 7 liraya yakın başladı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 6.9693 lira ve en yüksek 6.9888 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında, avro en düşük 7.5645 lira ve en yüksek 7.5893 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında, sterlin en düşük 8.5624 lira ve en yüksek 8.5941 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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