Gazeteci Oktay Candemir hakkında yaptığı haberler nedeniyle üç ayrı soruşturma

Gazeteci Oktay Candemir’in geçen ay içinde yaptığı “Çaldıran’da yetersiz karantina”, “Güvenlik soruşturması ile işten çıkarılan ve bir daha iş bulamayan genç intihar etti” haberleri ve Twitter’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa tartışmaları sonrası yazdığı mesaj nedeniyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç ayrı soruşturma başlatıldı. Candemir, “Halk arasında korku ve panik yaratmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçlarından açılacak soruşturmalar kapsamında yargılanacak.

Açılan soruşturmalar kapsamında Van Emniyetine giderek ifade veren Candemir, yaptığı haber ve değerlendirmelerin düşünce kapsamında olduğunu ve Soylu’yu eleştirmenin halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"GAZETECİLİK FAALİYETLERİMİ SÜRDÜRECEĞİM"

İpekyolu Belediyesinde çalıştığı sırada “Güvenlik soruşturması ile işten çıkarılan ve daha sonra iş bulamadığı için intihar eden gencin haberinin de ‘Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ olarak değerlendirilmesinin insana “Yok daha neler” dedirttiğini kaydeden Candemir, gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Candemir’in avukatı Cahit Ertan da kendisine açılan soruşturma kapsamında müvekkili Oktay Candemir ile birlikte emniyette ifade verdi. Emniyette hem ifade veren hem de Candemir’in savunmasını yapan Ertan, açılan soruşturmaların hukukta yerinin olmadığını söyledi.

Gazeteci Candemir hakkında 3 yılda 40 dava açılmış ve Candemir bu davalarda iki defa 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gazeteci Candemir kimi davalardan beraat ederken, birçok davası ise sürüyor. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Oktay Candemir: Haber yapmamam için emniyette tehdit edildim