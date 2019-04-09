Gazeteci Oktay Candemir: Haber yapmamam için emniyette tehdit edildim

Gazeteci Oktay Candemir, Van’da 5 Nisan sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol uygulaması ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Oktay Candemir hakkında son 2 yıl içinde 25 kez dava açıldı.

Candemir, “Bu kadar gözaltı, gazetecilere yönelik bu baskıyla birlikte özgür basının, muhalif basının sesi bastırılmaya çalışılıyor. Ben de gazeteci olarak bundan muzdaripim” dedi.

2 YILDA 25 DAVA

Her emniyete götürüldüğünde haber yapmaması için tehdit edildiğini belirten Candemir, “Savcılar yaptığımız tüm haberleri, yüzde yüzünü ‘örgüt propagandası’ sayıyor. Ve deniliyor ki siz bu haberlerle algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Savcı kendi değerlendirmesini ortaya koyuyor. Polis fezlekeleri de böyle. Bize yönelik suçlamalar bunlar” diye konuştu.

Emniyette kendisine “HDP’nin haberlerini niye yapıyorsun? HDP’nin kongresine niye gidiyorsun? DBP açıklamalarını neden takip ediyorsun? Yazdığın yazılarda neden Silopi’deki işkenceyi gündeme getiriyorsun?” şeklinde sorular yöneltildiğini belirten Candemir, “Hakim ve savcının önünde yüklü bir dosya. Türkiye’de şu andan itibaren haber yapmak suç” diye konuştu.

SEÇİM SÜRECİNDE GAZETECİLERİN DİNLENMESİ

Van’da kendisinin de aralarında olduğu birçok gazetecinin seçim süresince dinlendiğini hatırlatan Candemir, şöyle devam etti: “Dinlenme tutanağında ‘Örgüt üyesi olduğu iddia edilen bu kişilerin dinlenmesine’ deniliyor. Baştan bir karar verilmiş ve telefonlarımız dinlenmiş. Sonrasında bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu aslında devletin ve hükümetin gazetecilere bakış açısını net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Gazeteci başta suçludur, başta potansiyel teröristtir algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Emniyette ve savcılıkta algı tamamen bu. Gazetecilik, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hürriyet özgürlüğü diye bir şey yok. Türkiye’de artık gazeteciler çalışamaz bir noktaya getirilmek istense de sonuçta düşünce ve hürriyeti ifade özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Gazeteciliği en zor şartlarda bile yapmaya devam edeceğiz.” (Van/MA)