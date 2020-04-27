Havacılık şirketi Airbus'ta 135 bin işçi işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya

Airbus havacılık şirketi, koronavirüsü bahane ederek ‘nakit para azalması’ olduğunu söyledi, 135 bin çalışanın işten çıkarılabileceğini açıkladı.

Şirket müdürü Guillaume Faury’nin geçtiğimiz cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin “benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Kovid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini ” söyledi. Havacılık ve uzay imalatçısı şirket Airbus, hâlâ devam eden koronavirüs salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için Fransa’da bir furlough programı da dahil olmak üzere pek çok hükümet yardımından programından yararlanmaya başladı.

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Airbus çalışanlarına Genel Müdür Guillaume Faury tarafından gönderildiği söylenen mektupta, “benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması” yazdığı belirtildi. İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar yaşanabileceği ifade edildi. Faury daha önce basına yaptığı açıklamada “Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. Ve açıkçası, karışılacağımız en kötü senaryo bile değil” demişti. (DIŞ HABERLER)