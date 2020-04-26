Diyarbakır’da öğrencilerin sadece yüzde 3.2'si EBA'ya giriş yaptı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlattığı uzaktan eğitime ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Diyarbakır’da Eğitim Bilim Ağına (EBA) kayıtlı 455 bin 978 öğrenci olduğu, ancak, bunlardan 14 bin 888'inin sadece EBA’ya giriş yaptığı belirtildi.

‘ÖĞRENCİLER SÜRECİNİN DIŞINA ATILDI’

Her öğrencinin, uzaktan eğitimin gerektirdiği internet, bilgisayar ve tablete ulaşamadığı vurgulanan açıklamada, “Yine televizyonlarda verilen derslerin kalabalık, yoksul ailelere sahip öğrencilerin dersleri takip edebileceği düşünülmüştür. MEB ya gerçeklerden bihaberdir ya da aslında bunları hiç umursamamakta, eğitimi belli bir zümrenin hakkı olduğunu düşünmektedir. Anadilinde eşit, kamusal ve ulaşılabilir parasız eğitimden yoksun bu sistem uzaktan eğitimle beraber milyonlarca öğrenciyi tamamıyla eğitim sürecinin dışına atmıştır” denildi.

Açıklamada, Diyarbakır’daki öğrenci sayısının sadece yüzde 3,2’sinin EBA’ya giriş yapabildiği belirtilerek, bu yüzdeliğin ekonomik koşullara göre şekillendiği kaydedildi. Kayapınar'da öğrencilerin yüzde 14,2’sinin, Sur'da yüzde 2,5’nin, Kocaköy'de yüzde 1,11'inin, Eğil’de ise sadece yüzde 0,68’nin EBA’ya giriş sağlayabildiği bilgisi paylaşıldı.

EĞİTİMCİLERİN MAĞDURİYETİ

Açıklamada, uzaktan eğitimle birlikte öğretmenlerin yaşadığı mahduriyetler ise şöyle sıralandı: “Eğitimin aracı olmayan araçları kullanmaya zorlanmaktadır. Hem bakanlık hem de il ve ilçe ile okul müdürlükleri tarafından baskıya maruz kalınmaktadır. Eğitimde var olan sorunlar görmezden gelinerek tüm sorumluluk öğretmene yüklenmekte. EBA’ya giriş yapmayan öğrencilerden öğretmenler sorumlu tutulmaktadır. Ailelerin ekonomik sorunlarını çözüp tablet alma ve internete bağlanma sorununu çözme öğretmenlerin görevi mi? Ayrıca Vefa gurupları gibi bir öğretmenin asli görevi ve uzmanlık alanı olmayan başka görevler öğretmenler adına planlanmakta, bu sürece iradesi dışında zorlanmaktadır.”

Açıklamanın sonunda da, kamusal, parasız, anadilinde, eşit koşullarda bir eğitim sağlanması için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı. (Diyarbakır/MA)