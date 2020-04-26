26 Nisan 2020 21:37

Antalya'da bir kadın ve kardeşi, kocası tarafından bıçaklandı

Antalya Manavgat’ta Zekiye Zeynep Y. ve kardeşi Hatice Özge Gök, Zeynep Y.’nin eşi tarafından bıçakla yaralandı.

gözaltına alınan saldırgan ve polisler

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • KADIN
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    Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kadın bıçaklandı. 37 yaşındaki C.Y., eşi Zekiye Zeynep Y. (25) ile olay sırasında evde bulunan Zeynep Y.’nin kardeşi Hatice Özge Gök'ü bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeki Zeynep Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, C.Y. gözaltına alındı.

    Manavgat’ın Aşağıhisar Mahallesi’nde oturan ve bir otelde aşçı olarak çalışan C.Y., saat 16.00 sıralarında eşi Zekiye Zeynep Y. ile kendisini aldattığını iddia ederek tartışmaya başladı. C.Y., tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Genç kadın çığlık atarak yardım isterken bu sırada evde bulunan kız kardeşi Hatice Özge Gök, C.Y’yi engellemeye çalıştı. Olayda abla-kardeş aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

    Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Zekiye Zeynep Y. ve Hatice Özge Gök, sağlık ekipleri tarafından evde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hatice Özge Gök’ün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

    Şüpheli C.Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Manavgat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü. (Antalya/DHA)

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