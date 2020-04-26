Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen koronavirüs tedavisinde bazı özel hastanelerin, muayene ve yatış ücreti aldığını açıkladı. Bakanlığın denetimleri artırması ve özel hastanelerin bu konuda açıklama yapması gerektiğini belirten Cingil, vatandaşın hiçbir şekilde bu ödemeleri yapmamasını söylerken, yaptıysa da geri almak için dava açması gerektiğini anlattı.

Kovid-19 virüsünün en önemli özelliklerinden birinin çok hızlı yayılması olduğunu belirten Cingil, bu durumun bir anda on binler, hatta yüz binlerce kişiye virüsün bulaşması, herkesin doğal olarak hastanelere akın etmesi ve en nihayetinde hastanelerin dolup taşarak sağlık sisteminin çökmesine sebep olabileceğini ifade etti. Bunu önlemek, hastane, acil servis, yatak, solunum cihazı kapasitesini arttırabilmek için Sağlık Bakanlığının 20 Mart tarihli genelgesiyle artık korona ile mücadelede özel/devlet hastanesi ayrımının kaldırıldığını hatırlatan Cingil, “Nitekim, aynı tarihlerde Sağlık Bakanı basın açıklamasında da gazetecilerden gelen soruya net bir şekilde cevap vermiş ve tüm hastanelerde korona tedavisinin ücretsiz yapılacağını söylemişti. Peki gerçek böyle mi? Yapılan küçük çapta bir araştırma ile İstanbul’daki bazı özel ve vakıf hastaneler arandığında hastanelerin birkaç farklı ücret uygulaması yaptığı ve tedavileri de ücretsiz yapmadığı tespit edilmiştir. Bazı hastaneler ‘testi ücretsiz’ ‘muayeneyi ücretli’ yaparken, bazıları ‘hem muayeneyi hem de yatışı ücretli’ olarak uygulamakta. Muayene ücretleri 400-700 TL arasında değişirken, yatış ücretleri ise 300 TL ila 7 bin TL arasında değişmekte” dedi.

BAKANLIK VE ÖZEL HASTANELER AÇIKLAMA YAPMALI

Buna göre yönetenlerin bu durumdan haberdar olmasına rağmen göz yumduğu ya da özel hastanelerin bakanlığın genelgesini takmadığını ifade eden Cingil, her iki durumda da zarar görenin vatandaş olduğunu söyledi. Cingil “Vatandaşlar Genelge ve Sağlık Bakanının sözleri çerçevesinde korona ile ilgili tedavi çerçevesinde kendisinden istenen her ne isim altında olursa olsun hiçbir bedeli ödememesi ve eğer ödediyse de bu bedelleri geri istemek üzerine dava açıp genelgeye aykırı olarak hareket eden özel sağlık kuruluşları hakkında da suç duyurusunda bulunabilir” dedi. Bakanlığın gerekli denetlemeleri yaparak kamuoyunu derhal aydınlatması gerektiğini belirten Cingil, özel hastanelerin de bu konuda derhal bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

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