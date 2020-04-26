26 Nisan 2020 18:19

Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen bazı özel hastanelerin koronavirüs tedavisinde ücret aldığını açıkladı.

Ankara Şehir Hastanesinde sağlık çalışanları koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde maske, eldiven, siperlik ve tulumla görevlerini yapıyor.

Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen koronavirüs tedavisinde bazı özel hastanelerin, muayene ve yatış ücreti aldığını açıkladı. Bakanlığın denetimleri artırması ve özel hastanelerin bu konuda açıklama yapması gerektiğini belirten Cingil, vatandaşın hiçbir şekilde bu ödemeleri yapmamasını söylerken, yaptıysa da geri almak için dava açması gerektiğini anlattı.

    Kovid-19 virüsünün en önemli özelliklerinden birinin çok hızlı yayılması olduğunu belirten Cingil, bu durumun bir anda on binler, hatta yüz binlerce kişiye virüsün bulaşması, herkesin doğal olarak hastanelere akın etmesi ve en nihayetinde hastanelerin dolup taşarak sağlık sisteminin çökmesine sebep olabileceğini ifade etti. Bunu önlemek, hastane, acil servis, yatak, solunum cihazı kapasitesini arttırabilmek için Sağlık Bakanlığının 20 Mart tarihli genelgesiyle artık korona ile mücadelede özel/devlet hastanesi ayrımının kaldırıldığını hatırlatan Cingil, “Nitekim, aynı tarihlerde Sağlık Bakanı basın açıklamasında da gazetecilerden gelen soruya net bir şekilde cevap vermiş ve tüm hastanelerde korona tedavisinin ücretsiz yapılacağını söylemişti. Peki gerçek böyle mi? Yapılan küçük çapta bir araştırma ile İstanbul’daki bazı özel ve vakıf hastaneler arandığında hastanelerin birkaç farklı ücret uygulaması yaptığı ve tedavileri de ücretsiz yapmadığı tespit edilmiştir. Bazı hastaneler ‘testi ücretsiz’ ‘muayeneyi ücretli’ yaparken, bazıları ‘hem muayeneyi hem de yatışı ücretli’ olarak uygulamakta. Muayene ücretleri 400-700 TL arasında değişirken, yatış ücretleri ise 300 TL ila 7 bin TL arasında değişmekte” dedi.

    BAKANLIK VE ÖZEL HASTANELER AÇIKLAMA YAPMALI

    Buna göre yönetenlerin bu durumdan haberdar olmasına rağmen göz yumduğu ya da özel hastanelerin bakanlığın genelgesini takmadığını ifade eden Cingil, her iki durumda da zarar görenin vatandaş olduğunu söyledi. Cingil “Vatandaşlar Genelge ve Sağlık Bakanının sözleri çerçevesinde korona ile ilgili tedavi çerçevesinde kendisinden istenen her ne isim altında olursa olsun hiçbir bedeli ödememesi ve eğer ödediyse de bu bedelleri geri istemek üzerine dava açıp genelgeye aykırı olarak hareket eden özel sağlık kuruluşları hakkında da suç duyurusunda bulunabilir” dedi. Bakanlığın gerekli denetlemeleri yaparak kamuoyunu derhal aydınlatması gerektiğini belirten Cingil, özel hastanelerin de bu konuda derhal bir açıklama yapması gerektiğini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    'Siyasetin zamanı mı' frenine karşı; evet, tam da siyaset, hep siyaset zamanı!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Sıvacı kuş ve kozalak

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Hicap duyarım dertlerimizden

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    SARS-CoV-2'nin hedefindeki hücreler

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    40’ı çıkmamış kitap

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Zahmetsiz keşifler için

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Virüsün PR’ıyla yüzü gülen medya

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Çöp kapitalizmi

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Bizim egemenliğimiz

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yeşilçam’ın ‘öteki’ kadınları, Renkli-Türkçe ve Nilüfer Aydan

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Ölüm üzerinden yürüyen mücadele

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Maskeli yüzler' meselesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)
    Koronavirüs Türkiye'de: 2706 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?
    Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

    Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen bazı özel hastanelerin koronavirüs tedavisinde ücret aldığını açıkladı.

    Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?
    Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?

    Soruna ilişkin kuşkuları dile getiren ilk makale ocak sonlarında Güney Koreli Sun Myung Moon’un sahip olduğu Washington Times’da çıktı.

    AKP Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum
    AKP Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katıldığı bir programda CHP’li belediyeler için yapoılan “FETÖ ve PKK” benzetmelerini doğru bulmadığını ifade etmesi tartışma yarattı.

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, canlı yayınlara başladı
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, canlı yayınlara başladı

    Koronavirüs salgını sürecinde işçilerin sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı sorunları gündeme getiren İİSŞP, sesini canlı yayınlarda yaptığı programlarla da duyurmaya başladı.

    CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı
    CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, koronavirüs salgınının ekonomi alanındaki yansımalarına dikkat çekti.

    Maltepe Belediyesi işçileri: Birliğimizden kuvvet doğar, birlikte başaracağız
    Maltepe Belediyesi işçileri: Birliğimizden kuvvet doğar, birlikte başaracağız

    Maltepe Belediyesi işçileriyle koronavirüs salgını nedeniyle yaşadıkları sorunları ve artan iş yükünü konuştuk.

    Öğrencilerden dua ve hadis videoları istendi: Bu proje hangi müfredata dayanıyor?
    Öğrencilerden dua ve hadis videoları istendi: Bu proje hangi müfredata dayanıyor?

    Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin dua ve hadis okuyarak video çekmelerini istedi. CHP'li Süleyman Bülbül, “Bu proje hangi müfredata dayanarak yürütülüyor?” diyerek tepki gösterdi.

    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    Dipnot ve Onur Yeğin’den Yeni Albüm: Hayalet
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    DEÜ Rektörü, hastanelerinin korona raporunu açıkladı: 3 bin 854 şüpheli başvuru yaptı
    DEÜ Rektörü, hastanelerinin korona raporunu açıkladı: 3 bin 854 şüpheli başvuru yaptı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, koronavirüs şüphesiyle DEÜ Hastanesi'ne bugüne kadar toplam 3 bin 975 kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

    Öğrencilerden dua ve hadis videoları istendi: Bu proje hangi müfredata dayanıyor?
    Öğrencilerden dua ve hadis videoları istendi: Bu proje hangi müfredata dayanıyor?

    Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin dua ve hadis okuyarak video çekmelerini istedi. CHP'li Süleyman Bülbül, “Bu proje hangi müfredata dayanarak yürütülüyor?” diyerek tepki gösterdi.

    "İnfaz düzenlemesinin bedelini yine kadın ve çocuklar ödüyor"
    "İnfaz düzenlemesinin bedelini yine kadın ve çocuklar ödüyor"

    Aydın Kadın Dayanışma Platformu Sözcüsü Tahsine Saran: İnfaz düzenlemesiyle kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş kişiler salınıyor. Bunun bedelini yine kadın ve çocuklar ödüyor.

    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam
    1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

    İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

    Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor
    Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

    Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.

    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor
    CHP'li Özgür Özel: Soma'daki madenlerde çalışmaların durdurulması gerekiyor

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması gerekiyor" dedi.