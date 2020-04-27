27 Nisan 2020 04:40

Rusya’da Esad tartışmaları ve Suriye’nin Arap dünyasına dönüşü

Suriye ile Arap ülkeleri arasıdaki diplomasi hızlanırken, Rusya medyasında Beşar Esad ve yönetimi ile ilgili eleştirel yazılar çıkması geçtiğimiz haftanın dikkat çeken gelişmeleri oldu.

Esad ve Putin

Fotoğraf: Wikimedia Commons

  • ANASAYFA
  • DÜNYA Arap Coğrafyasında Geçen Hafta
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    Ali KARADAŞ
    Yusuf ERTAŞ

    Arap dünyası, çok önemsenen ramazan ayına, koronavirüsün gölgesinde ama birçok ekonomi ve siyasi gelişmelerin hız kesmeden devam ettiği bir süreçte girdi. Suriye dosyası ve bu noktada özellikle diplomasi alanında yaşanan gelişmeler öncelikli tartışma konusu olmaya devam etti.

    Petrol arzı ve üretimiyle ilgili uluslararası alanda yaşanan tartışmaların Körfez bölgesine etkisi ve ABD ile İran arasındaki Basra Körfezi’nden gerilimi önemli gündemlerdi. Bütün bu tartışmaların ortasında halkın ramazanı nasıl karşıladığını ise al Kuds al Arabi’nin ilk gün yayımladığı başyazıdaki “Korona ve Rejimler Arasında Ramazanda Fakirlere Açlık” başlığı özetliyor.

    RUS MEDYASINDA ESAD ELEŞTİRİSİ

    Suriye ile ilgili son tartışma konusu ise Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin Arap basınında yer alan açıklamaları. Şükri; ülkesinin Suriye’yi bölgesel ve uluslararası arenalarda “doğal konumuna” geri döndürme niyetinde olduğunu söyledi. Al Kuds al Arabi gazetesi, Şükri’nin bu açıklamalarına başyazısıyla tepki gösterdi. Gazete, Rus medyasında Suriye iktidarını eleştiren raporlardaki görüşlere dayanarak cevap verdi. Makalede, “Anketin yayımlanmasına ve eleştirilere izin veren ve ayrıca Şam’daki yönetici ailenin son skandallarının yayımlanmasına katkıda bulunan Rus meslektaşlar, amaçları ne olursa olsun, Suriye rejiminin kesinlikle uluslararası sistemin dışında olan  ‘doğal konumunu’  ifade ettiler” yorumuna yer verildi.

    Suriyeli Gazeteci Ammar Deyub, el Arab el Cedid’te yer alan makalesinde, “Rus basınında yapılan eleştirilere rağmen Rusya, Suriye’de ve yurt dışında büyük çıkarlar elde etmeden Esad’ın ayrılışı konusunda dünyayla pazarlık yapmayacak, çünkü ülkenin kontrolü zaten onun elinde” diye yazdı. Bu haberlerin Esad rejimine son verme anlamına gelmediği değerlendirmesine yer verdi.

    SURİYE, ARAP DÜNYASINDA YERİNİ ALIYOR

    Arap medyasında yer alan bazı makalelerde ise Esad’ın ve Suriye’nin geleceğiyle ilgili tam tersi yorumlara yer verildi. Rai al Youm gazetesi; BAE, Moritanya ve Umman liderlerinin Suriye Devlet Başkanı Esad’ı “Tahliye Bayramı*” nedeniyle telefonla aramaları ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un Rusya al Youm televizyonuna yaptığı açıklamayı, Suriye’nin Arap dünyasında yeniden yerini almasının habercisi olarak değerlendirdi. Tebbun’un açıklamalarıyla ilgili olarak, “Bu açıklama, Suriye’nin önümüzdeki ay Cezayir’de gerçekleşecek olan Arap zirvesinde yerini geri alması için kapıyı açıyor” denildi.

    ‘İRAN TEHDİDİ, ABD PETROLÜNÜ KURTARDI’

    Koronavirüs salgınının devam ettiği günlerde ABD ile İran arasındaki gerginlikte bir yumuşama olmadı. ABD başkanının yaklaşan İran gemilerini vurma tehdidine İran Devrim Muhafızlarından cevap gecikmedi ve  “kesin bir tepki” verileceği sözü verildi. Irak’ta yayımlanan Zaman gazetesinde yer alan haber yorumda, gerginlik nedeniyle fiyatların yükselmesi nedeniyle “İran tehdidi Amerikan petrolünün fiyatını çöküşten kurtardı” denildi. Mısır’ın al Ahram Weekly gazetesinden Ahmed Mustafa, salgın ve düşük petrol fiyatları kombinasyonunun Körfez ülkelerinin petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için hamlelerini hızlandırabileceğini yazdı. Satışların genellikle uzun süreli sözleşmelerle yapıldığı ve spot satışların miktarının düşük olduğu belirtilen makalede “Ancak düşük petrol fiyatları hâlâ birçok Körfez ülkesi için göz korkutucu bir meydan okumayı temsil etmektedir” ifadelerine yer verildi.

    *17 Nisan 1946’da son Fransız askerinin Suriye’den ayrılması her yıl ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. 

    SURİYE REJİMİNİN ‘DOĞAL KONUMU’ NEREDE?

    Al Kuds al Arabi
    Başyazı

    Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Elçisi Geir O. Pedersen ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Suriye’yi bölgesel ve uluslararası arenalarda doğal konumuna geri döndürmeyi planladığını söyledi. Terörist örgütler ve onu destekleyen bölgesel tarafların kararlılıkla üzerine gidilmesi ihtiyacı olduğunu ekledi.

    Bu açıklama İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştüğü Suriye ziyaretinden sonra geldi. Ziyaret; siyasi ve ekonomik yaptırımlar ve korona salgını nedeniyle sıkışan iki ülke arasında bir dayanışmanın ilanı oldu. Aynı zamanda bir Rus anketinin tetiklediği  “Esad’ın halk desteğinin azaldığını ve ülkedeki durumu düzeltme yeteneğini kaybettiğini” gösteren bir kargaşa zeminine karşı da yapılmış oldu. Hükümete yakın Rus medyası şu anda Dışişleri Bakanlığına danışmanlık hizmeti veren Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyinde Görevli Eski Büyükelçi Alexander Aksinyuk tarafından yazılmış dikkate değer bir makale yayımladı. Dışişleri Bakanlığına tavsiyelerde bulunan merkez, Şam rejimini sert bir şekilde eleştirdi.

    Eleştirilerin en önemli noktası, “Savaş yıllarında, terörizmle mücadele hedefi ve hükümetin muhaliflere karşı uyguladığı şiddet arasında ayrım yapmak çoğu zaman zor” ifadesiydi.

    Buna ek olarak Rus diplomatının mevcut liderlik altındaki Suriye felaketini okuması ilginçti. Aksinyuk hazırladığı raporda, “Suriye’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) 9 yıllık süreç içinde yıllık 55 milyar dolardan 22 milyar dolara geriledi. Suriye’nin, işleri düzeltmek için en az 250 milyar dolara ihtiyacı var. Evlerin yüzde 50’si yıkıldı, sağlık tesislerinin yarısı, okulların ve üniversitelerin yüzde 40’ı yerle bir oldu. Ölüm oranı 3 kat arttı. Yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı nüfusun yüzde 80’ine ulaştı. Suriyeliler arasındaki ortalama yaş 20 yıl geriledi” ifadelerini kullandı.

    Aksinyuk, “Tüm ekonomik hayat rüşvet ve telif ücreti ekonomisine dönüştü. İş insanları, girişimciler ve savaş zamanında zenginleşen çoğu kişi cumhurbaşkanının ailesiyle ilgililer. Durum ekonomi yeniden canlandırılamadan, kapsamlı bir yaklaşıma ve uluslararası onaya dayalı bir siyasi sistem geliştirmeden devam edemez” dedi.

    Anketin yayımlanmasına ve eleştirilere izin veren ve ayrıca Şam’daki yönetici ailenin son skandallarının yayımlanmasına katkıda bulunan Rus meslektaşların amaçları ne olursa olsun, Suriye rejiminin  kesinlikle uluslararası sistemin dışında olan  “doğal konumunu” ifade ettiler. Mısır’ın ve BAE’nin  girişimlerine gelince, rejimle normalleşme girişimleri sadece  iki rejimin doğasının ve olması gereken “doğal yerlerinin”  kanıtıdır.

    SURİYE İLE BAŞLAYAN DİPLOMATİK TRAFİK

    Rai al Youm
    Başyazı

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in pazartesi günü Şam’a ziyareti ve Beşar Esad’ın yanı sıra Suriye diplomasisinin başı ve mevkidaşı Velid Muallim’le görüşmesinin açıklanan amacı, belki de devam eden ikili ilişkiler olacak. Bu her zaman kullanılan resmi bir “klişe” dir. Ama bu acelenin ortasında bu ziyaretin nedeninin son günlerde ve haftalarda Şam’a ve Suriye liderliğine karşı artan “Arap açılımı”nı İran liderliğinin keşif girişimi olduğu söylenebilir.

    Daha fazla açıklıyoruz ve İran’ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayın Abbas Musevi’nin ağzından Körfez komşularıyla koşulsuz diyalog kurmayı ve ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini duyurduğunu söylüyoruz,

    Üç telefon görüşmesi ve bir basın açıklaması Arapların Suriye’ye yönelik açılımında hızlandırılmış bir değişimi somut hale getirdi. Bu görüşmelerden ilki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayedin’den, İkincisi Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani’den, üçüncüsü yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur’dan geldi. Bu liderlerin temaslarının tamamı, “Tahliye Bayramı’nı” tebrik nedeniyle doğrudan Cumhurbaşkanı Esad’a geldi. Ancak gerçek sebep, iyi niyet göstermek ve Emevi başkenti ile ilişkilerde yeni ve normal bir aşamaya girmektir.

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Rusya al Youm’a yaptığı açıklamada “Suriye’nin Arap Birliğinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu” vurgulayarak cesur bir adım attı. Bu açıklama, Suriye’nin önümüzdeki ay Cezayir’de gerçekleşecek olan Arap zirvesinde yerini geri alması için kapıyı açıyor. İran’ın, Arapların Suriye’ye karşı açılımını daha fazlasını bilmek istediğini söylediğimizde, İran’ın bu açılımın parçası olmayı arzuladığını söylemek istedik. Körfez ülkelerinin büyük çoğunluğunda, şu anda şekillenmekte olan yeni küresel siyasi, askeri ve ekonomik haritada gerçekleşmesi beklenen değişiklikler ışığında “korona salgını felaketini komşuları İran’la uzlaşmaya başlamak ve gerginliği azaltmak için kullanma” yönelimi mevcuttur.

    Özetle Suriye, Arapların İran’a ve aynı şekilde İran’ın Araplara giriş kapısıdır. Aynı zamanda birçok nedenden dolayı hızlı bir şekilde iyileşmeye açılan kapıdır. Bakan Zarif’in Şam ziyaretinin ana nedeni budur. Son olarak, Cumhurbaşkanı Esad ile bir sonraki temasın Suriye kuşatmasına karşı olduğunu defalarca dile getiren Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’le olmasını uzak bir ihtimal olarak görmüyoruz.

    KÖRFEZ EKONOMİLERİ İÇİN PETROL ŞOKLARI

    Ahmed MUSTAFA
    Al Ahram Weekly

    Arap Körfezi’nin petrol üreten ülkeleri, küresel petrol piyasalarındaki istikrarsızlığın sonuçlarına maruz kalacaklar.

    West Texas Intermediate’in (WTI) tarihli sözleşmelerdeki fiyatı, bu hafta başında sıfırın altına düşerek dünya çapında şok dalgaları gönderdi. Her ne kadar Amerikan hafif ham petrol fiyatları ertesi gün olumlu topraklarda sabitlenmiş olsa da, mayıs sözleşmeleri için hâlâ birkaç varil kadar düşüktü.

    Çoğu tüketicinin stoklama için yedek kapasitesi olmadığı doğru olsa da fiyatlardaki düşüş sadece depolama kapasitesinin eksikliğinden değil. Amerikan petrol fiyatlarındaki bu tarihi düşüşte başka faktörler de rol oynamaktadır.

    Piyasa petrol ile dolu. OPEC + tarafından kararlaştırılan günde 9.7 milyon varil üretim kesintisi ancak önümüzdeki ay etkili olmaya başlayacak. Bu arada, enerji piyasalarındaki gerginlik fiyat düşüşlerinden faydalanan bazı yüksek riskli yatırım fonları ile spekülatif ticarete yol açtı ve koronavirüs salgını bittikten sonra küresel ekonomide hızlı bir toparlanma umudu hızla azalıyor.

    Suudi Arabistan ve Rusya, piyasadaki sıkıntı göz önüne alındığında petrol üretiminde büyük kesintileri kabul etmiş olabilir. Ancak ABD, pazar payını kaybetmek istemiyor. Küresel petrol piyasasındaki aşırı arzın büyük bir kısmının Amerikan üretimindeki artıştan kaynaklanıyor olmasına rağmen kesinti için söz vermedi. ABD şeyl petrol arzını günde dört ila beş milyon varil arttırdı.

    Piyasalar Kovid-19 krizinden önce bile değişkendi ve muhtemelen dünya çapında salgının ekonomik yansımaları hakkında net bir fikir olana kadar böyle olmaya devam edecek. Tecrit kaldırıldığında hızlı bir iyileşme ile ilgili parametreler giderek zayıf görünüyor. Enerji piyasası toparlanma beklentilerinden etkilenen ana sektörlerden biridir ve petrol fiyatları bir süre daha durgun görünmektedir.

    Birçok Körfez ülkesi düşük petrol fiyatlarını hesaba katarak, bütçelerindeki büyük açıkları finanse etmek için yıllar boyunca biriken döviz rezervlerinden yararlandı. Ancak düşük petrol fiyatları hâlâ birçok Körfez ülkesi için göz korkutucu bir meydan okumayı temsil etmektedir. Spekülatif ticaret göz ardı edilemese de, Körfez üreticilerinin çoğu Asya müşterileri ile uzun vadeli taahhütlere sahiptir ve spot satışlar ticaretlerinin önemli bir parçası değildir. Bu, mevcut krizin olumsuz etkilerinden bazılarını ortadan kaldırabilir, ancak küresel pazarlardaki düşük fiyatlar Körfez üreticilerine kesinlikle zarar verecektir.

    Petrol fiyatı düşüşünün önemli bir olumsuz yan ürünü, petrol şirketleri üzerindeki etkisidir. ABD şirketleri on binlerce işçiyi geçici olarak işten çıkarmak için hazır durumdalar ve büyük borçlarını öderken mali zorluklarla karşılaşacaklar. Körfez’deki tablo farklıdır, çünkü büyük petrol şirketlerinin çoğu, bir süre düşük gelir yükünü hafifletmek için yeterli nakit rezervine sahip ulusal şirketlerdir. Birçoğu son yıllarda daha uygun maliyetli olmaları için yeniden yapılandırıldı.

    Küresel salgın hızlandıkça, ülkelerin uzun zamandır üzerinde kafa yorduğu acı verici kararların alınması gerekecek. Salgın ve düşük petrol fiyatlarının kombinasyonu, Körfez ülkelerinin petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için hamlelerini hızlandırabilir.

     

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