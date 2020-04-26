CHP Milletvekili Güzelmansur: 300 bin mevsimlik turizm işçisi neden göz ardı edildi?

Koronavirüs salgını nedeniyle iş bulamayan, mevsimlik çalıştıkları için işsizlik ödeneğinden de yararlanamayan turizm işçilerinin sorunları Meclise taşındı. CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, hükümetin turizm işçileri için çalışma yapıp yapmadığını sordu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt’ün yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Güzelmansur, kovid-19 salgınıyla birlikte turizm sektörünün sezon açılış tarihinin ertelendiğini hatırlattı. Güzelmansur, “Sektörde işçiler turizm sezonunda çalıştıkları ve sezon bitiminde iş akitleri 4-5 ay boyunca askıya alındığı için işsizlik maaşı alamıyorlar. Diğer taraftan yılın 7-8 ayında çalıştıkları için kısa çalışma ödeneği almak için gerekli olan asgari koşullara da sahip değiller. Şimdi virüs salgını tedbirleri kapsamında otellerin kapatılması nedeniyle iş başı da yapamıyorlar, herhangi bir gelirleri bulunmuyor” dedi. 300 bini aşan mevsimlik turizm çalışanının ekmek dahi alamaz duruma geldiğini kaydeden Güzelmansur, şu sorulara yanıt istedi: “Mevsimlik turizm çalışanlarının, bugüne kadar koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında göz ardı edilmesinin nedeni nedir? Çalışmadıkları için maaşları olmayan, iş akitleri askıda olduğu için işsizlik maaşından yararlanamayan, yılın belli dönemi çalıştıkları için kısa çalışma ödeneği koşullarını taşımayan mevsimlik turizm çalışanlarına salgın dönemi boyunca asgari ücret tutarında nakdi yaşam desteği verilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır? Mevsimlik turizm işçilerinin korona virüs salgını nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldırma noktasında Bakanlık ne tür çalışmalar yapmaktadır?” (İstanbul/EVRENSEL)

Denizli’de mevsimlik tarım işçilerinin erzağı bitti, iş ve destek yok

Mevsimlik tarım işçilerine 'Ölün' deniliyor

Urfa'da tarım işçileri sehayat izni alabilmek için kuyrukta bekledi