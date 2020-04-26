Özer AKDEMİR

İzmir

Kovid-19 salgınının yayılımını azaltmak için 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı risk grubundaki maden işletmelerine işlemiyor. Tedavisi olmayan bir akciğer hastalığı olan silikozise yakalanan maden işçileri ile sıkça gündeme gelen Aydın, Çine ve Milas'daki maden işletmeleri yasak günlerinde de tam kapasite çalışmaya devam ediyor.

KAYMAKAMLIĞA "YASAKTAN MUAF OLALIM" BAŞVURUSU

Aydın Karpuzlu'da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madencilik patronunun Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi. Şirket 17 Nisan 2020 tarihinde Genel Müdür Kazım Demir imzasıyla yaptığı başvuruda ürettikleri madenin yüzde 80'inin yurtdışına ihraç edildiğini buna bağlı olarak yurtdışındaki firmalarla sözleşmeleri olduğunu ileri sürdü. "Zamanında tedarik sağlanamazsa hem maddi zarara hem de müşteri kaybına sebebiyet verecektir" denilen başvuru yazısında "firmamızın ocaklar bölgesinde üretim tesisi olmak üzere toplamda 192 personelle sokağa çıkma halleri durumunda üretime devam edebilmesi için emir ve müsaadelerinizi rica ederiz" denildi.

Fotoğraf: Sibelco şirketinin kaymakamlıklara yazdığı yazı

Karpuzlu Kaymakamlığı bu başvurunun üzerine "Genelgenin 2 numaralı başlığının (h) maddesi ve 3 numaralı başlığının (ğ) maddesine istinaden ilçe hıfzısıhha kararı ile 18-19 ve olası ileri tarihlerde sokağa çıkma yasağı kapsamından istisna edilmesi kararı alınmıştır" yazarak gerekli emniyet birimlerine gönderdi.

ÇİNE VE MİLAS'DAKİ MADEN İŞLETMELERİNE YASAK YOK

Yine Milas Kaymakamlığı da bir yazı ile enerji ve madencilik faaliyeti yürüten işletmelerde sokağa çıkma yasağı süresince "çalışma yapılması uygundur" kararı vererek faaliyetlerin sürdürülmesine izin çıkardı. Yazı Sibelco Madencilik, Camiş Madencilik, Esan Eczacıbaşı Madencilik, Çınartaş Mineral Enerji ve Kinetix Enerji Maden adlı şirketlere de gönderildi.

Fotoğraf: Karpuzlu Kaymakamlığından Sibelco şirketine gelen cevap

MADENLER DOĞA TALANINI DAHA DA HIZLANDIRDI

Çine bölgesindeki maden işletmeleri ve ocaklarının salgın süresinde kapatılması bir yana çalışmalarını daha da hızlandırdıklarını belirten Çine Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Uslu, "Doğa talanı daha da hızlandı bu süreçte. Denetim yok, gören eden yok! Jandarma dağ bayır dolaşıp insanlara evlerinize gidin diyor ama maden işletmelerindeki işçilerin çalışmasına ses çıkarmıyorlar. Hatta bize gelen bilgilere göre bu şirketler fırsattan istifade doğayı tahrip eden çalışmalarına hız vermişler. Çine'de Eysim maden ocağı yakınlarında zeytinliği olan bir arkadaşımızın zeytin ağaçları toz içinde kalmış mesela. Arkadaş buna dair hukuku süreç başlatacak" dedi.

MADEN İŞÇİLERİ KORONANIN KUCAĞINA İTİLİYOR

Madenlerde çalışan işçilerin sağlıksız koşullarda ve tozların yoğun olduğu bir ortamda çalıştığına dikkat çeken Uslu, "Bu sağlıksız koşullar nedeniyle her yıl bu madenlerde çalışan onlarca işçi tedavisi olmayan bir akciğer hastalığı olan silikozise yakalanıyor. Bu işçilerin çoğu hastalığını dahi bilemeden işten atılıyorlar. Covid 19 salgınının da daha çok akciğerlere zarar verdiği, hatta havası kirli olan yerlerde vaka sayısı ve ölüm oranlarının daha fazla olduğu bilim insanları tarafından söyleniyor. Tam da bu nedenlerle, buradaki maden işletmelerinin salgın süresince kapalı tutulması, işçilerin de ücretli izin verilerek evlerine gönderilmesi gerekiyor. Oysa bu madenler kapatılmadığı gibi, salgının yayılımını önlemek için getirilen sokağa çıkma yasağında bile çalıştırılıyorlar. Covid 19 hastalığında topun ağzında olan mesleklerin başında sağlık çalışanları ve maden işçileri geliyor. Şirketlerin ve onlara izin veren kurumların bu pervasızlıkları işçileri bile bile virüsün ve hastalığın kucağına atmaktır. Yaşam hakkını hiçe saymaktır" dedi.

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