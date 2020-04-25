Kovid-19 sebebiyle 106 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 861 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 106 kişinin daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, son 24 satte 106 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 2 bin 706'ya yükseldi. Ayrıca 38 bin 308 yeni test uygulandı ve 2 bin 861 yeni tanı kondu. Böylece Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı toplamda 107 bin 773'e çıktı.

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/3rRBHfP0HN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2020

Bu verilere göre şu ana dek 868 bin 565 Kovid-19 testi uygulandı ve 107 bin 773 kişiye hastalık tanısı kondu. Toplamda 2 bin 706 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybederken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1782, entübe hasta sayısı ise 900 oldu. Bugüne dek 25 bin 582 kişi ise Kovid-19 hastalığını atlattı.

(HABER MERKEZİ)

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