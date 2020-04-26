26 Nisan 2020 04:13

CHP'li İlgezdi, Bakan Ersoy'a sordu: Sanat için ayrılan 320 milyon TL’lik fon nerede?

Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 2017 yılından beri biriken 320 milyon liralık fonun nerede olduğunu sordu.

Boyalı bir yüz

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • KÜLTÜR
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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi nedeniyle kültür sanat camiasının yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi veren İlgezdi, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarına toplanan özel kopyalama harcında 2017 yılı itibari ile biriken 320 milyon liralık fon nerede” dedi.

    Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren kültür sanat camiası emekçileri için Kültür ve Turizm Bakanlığında hazır olan bir kaynağın kullanılabileceğini belirten İlgezdi, “Sanat camiası kan ağlarken, 2017 yılı itibari ile 320 milyon lira biriken özel kopyalama harcı forunundaki para pandemi sürecinde işini kaybeden, iş yapamayan sokak sanatçısından, ışıkçısına; saz ekibinden, şoförüne; yeme içme lojistik çalışanından, temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişi için önemli bir kaynak olacaktır” ifadelerini kullandı.

    PAKET BİLE GÜNDEMDE DEĞİL

    Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, üretilen, ithal veya ihraç edilen kaset, CD, DVD, matbaa makinesi, fotokopi makinesi gibi ürünlerden yüzde 3 oranında kesinti yapıldığını ifade eden İlgezdi, “Söz konusu bu kesintiler ‘telif tazmin bedeli’ ya da bilinen şekliyle ‘özel kopyalama harcı’ adı altında bir fonda toplanmaktadır. 2017 yılı itibarıyla fon büyüklüğünün 320 milyon liraya ulaştığı ifade edilmektedir” bilgisini paylaştı.

    Salgın döneminde gelişmiş ülkelerde, kısıtlama getirilen kültür sanat faaliyetlerine sanatçıların ve kültür endüstrisinin zarar görmemesi için acil tedbir paketleri alındığını dile getiren İlgezdi şunlara dikkat çekti: “Birleşik Krallık sanatçılara yönelik 192 milyon dolarlık bir yardım paketi oluşturmuş, Almanya sanatçılara ve sanat kurumlarına 9 ila 15 bin avro destek sağlamaya başlamış, Fransa ise yazar ve sanatçılara kişi başı 1.500 avroluk bir destek açıklamıştı. Ülkemizde bu kapsamda bir paket ne yazık ki gündeme dahi gelmemiştir”

    BİNLERCE KİŞİNİN HİÇBİR GÜVENCESİ YOK

    Bakanlığın salgına ilişkin alınan tedbirler ile ilgili açıkladığı destek paketlerinden ise büyük ölçüde turizm sektörünün yararlanacağına belirten İlgezdi, “Bunun dışında sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır. Sahne sanatları ve müzik sektörü başta olmak üzere sokak sanatçısından, ışıkçısına; saz ekibinden, şoförüne; yeme içme lojistik çalışanından, temizlik işçisine kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişinin hiçbir güvencesi yoktur” ifadelerini kullandı.

    YANITLANMASI İSTENEN SORULAR

    İlgezdi verdiği soru önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlamasını istediği soruları şöyle sıraladı:

    • 2020 nisan ayı itibarıyla özel kopyalama harcı adı altında biriken paranın miktarı nedir?
    • Özel kopyalama harcında biriken tutardan 2003 sonrası yıllar bazında yapılan harcama miktarı nedir? Bu harçta biriken paradan hangi kuruluşlar, hangi vakıflar, hangi dernekler, hangi meslek örgütleri, hangi kurumlar yararlanmıştır? Yıllar bazında harcanan paranın dağılımı nedir?
    • Kovid-19 salgını nedeniyle özel kopyalama harcında biriken meblağın kullanılması düşünülmekte midir? Özel kopyalama harcında biriken meblağın Kovid-19 için kullanılması düşünülüyorsa hangi kültür sanat meslek örgütlerine, ne kadar yardım yapılacaktır?
    • 14 Mart 2020 tarihinden bugüne destek başvurusunda bulunan özel tiyatro sayısı nedir? Bakanlığınız tarafından özel tiyatrolara ödenen destek toplamı nedir? Bu desteklerden kaç tiyatro yararlanmıştır?
    • Destek başvurusu reddedilen tiyatro sayısı nedir? Reddedilme gerekçeleri nedir?
    • Pandemi sürecinde bugüne kadar sektörler bazında yardım talebinde bulunan gerçek kişi sayısı nedir? Bu süreçte kaç sanatçıya, kültür sanat emekçisine, set işçisine, firmaya, sokak çalgıcılarına, bağımsız çalışan ses ve müzik sanatçısına ne gibi yardımlar yapılmıştır?
    • Bu süreçte işini kaybeden sinema set emekçilerinden, mekanlarda şarkı söyleyenlere, müzik yapanlara kadar bakanlığınızca mağdur olan sanatçılar için bir envanter tutulmuş mudur?
    • Pandemi tedbirleri kapmasında kapatılan ve halen kapalı olan sinema salonları, tiyatro salonları, kültür merkezleri, konser salonlarının işletmecileri için bir destek sağlayacak mısınız?
    • Kültür sanat camiası için bir fon oluşturmayı düşünmekte misiniz?

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