25 Nisan 2020 00:04

Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemelerine tepki göstererek "Biz yok saydılar. Türkiye’de veteriner hekimler olarak değer görmüyoruz” dedi.

Bilsay Kömürcü

Bilsay Kömürcü | Fotoğraf: Facebook

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesine tepki gösterdi. Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle konuştuğumuz Kömürcü, “Biz de beşeri hekimler gibi şiddet görüyoruz, saldırıya uğruyoruz, sözlü tacize maruz kalıyoruz. Sağlıkta şiddet yasası veteriner hekimleri de kapsamalıydı. Bizi yok saydılar. Dünya bizim mesleğin değerini biliyor ama Türkiye’de veteriner hekimler olarak değer görmüyoruz” dedi.

    "BİZ DE BEŞERİ HEKİMLER GİBİ SALDIRIYA UĞRUYORUZ"

    TBMM'de kabul edilen sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında artırıldı. Buna göre, şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek ve cezalar ertelenmeyecek. Düzenlemede veteriner hekimlerinin kapsam dışı kalması ise tepkilere neden oldu.

    Konuyla ilgili konuştuğumuz Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü, sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlerin yer almamasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Kömürcü, maruz kaldıkları şiddeti şöyle aktardı:

    “Sağlıkta şiddet yasasına biz veteriner hekimler dahil edilmedik. Oysa şiddete uğrayan o kadar çok meslektaşımız var ki. Daha geçen ay bir tane meslektaşımız darbedildi, bacağı kırıldı.

    Biz mezbahalarda çalışıyoruz, çiftliklere gidiyoruz. Mezbahalarda zoonozlu bir hayvan varsa biz o hayvanı imhaya sevk ediyoruz. Ve oradaki hayvan sahipleri veteriner hekimleri sırf bu yüzden darbediyor.

    Gıda işletmelerini denetlemeye gidiyoruz. Tarım bakanlığı bünyesinde çalışan veteriner hekimler insan sağlığını tehlikeye atacak şeyleri not ediyor, gerekirse o işletmeleri mühürlüyor. O süreçlerde darbediliyoruz.

    Örneğin ben serbest veteriner hekimim, kliniğimizde beşeri hekimlerin uğradığı gibi hasta sahiplerinin şiddetine maruz kalıyoruz. Bir meslektaşımızın geçenlerde kliğinin camını kırdılar. Çok büyük bir haksızlık, veteriner hekimlerin yok sayılması.”

    "SALGIN HASTALIKLARLA DA MÜCADELE EDECEK BİRİKİME SAHİP BİR MESLEK DALI"

    Veteriner hekimlerin hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için çalıştığına dikkat çeken Kömürcü, “İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 65’i zoonoz hastalık. Yani hayvanlardan insanlara geçen hastalık. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’ı hayvansal gıdalar. Sars, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklar toplumları etkiliyor. Bu hastalıkların tedavisinde veteriner hekimler oldukça önemli rol aldı. Bir tek hayvan tedavi eden hekim olarak görüyorlar bizi. Hâlbuki veteriner hekimlik gıda alanında, et ve süt ürünlerinin işlenmesinde, kadavra muayenelerinde hep aktif rol alan bir meslek grubu. Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı, hayvansal ürünlerin güvenilirliği için de hizmet vermektedirler. Salgın hastalıklar ile de mücadele edecek bilgi birikimine de sahip bir meslek dalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

    "VETERİNER HEKİMLER PANDEMİ KONUSUNDA YETKİN"

    Veteriner hekimler her yıl pandemilerle mücadele ettiğine dikkat çeken Kömürcü, “Pandemi konusundan veteriner hekimler deneyimlidir. Köpeklerde görülen kanlı ishal, kedilerin koronavirüsü gibi salgınları bertaraf edebiliyoruz. Örneğin kuduz gibi tehlikeli olan ve insan sağlığını tehdit eden bir hastalık şu an yok ise bu veteriner hekimlerin sayesinde. Yediğimiz yumurtaları içimiz rahat bir şekilde tüketebiliyorsak, hayvansal gıdalar evimizi rahat bir şekilde girebiliyorsa bu büyük veteriner hekimlerin sayesinde. Koronavirüs bizim için yabancı değil. Bu tür viral hastalıklar ile biz çok mücadele ediyoruz. Pandemi konusunda yetkin ve başarılı isimlerdir veteriner hekimler” dedi.

    "BİZİ YOK SAYDILAR"

    Kömürcü veteriner hekimler olarak taleplerini şöyle sıraladı:

    “Yıpranma payı ve özlük haklarımız verilmiyor diğer sağlık çalışanlarında olduğu gibi. Halbuki 657 sayılı kanuna göre bizi sağlık çalışanı olarak görüyorlar. Ama sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimleri yok sayıyorlar. Yıpranma payı, özlük haklarımız verilmeli ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıyız.”

    Her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü, bu yıl 25 Nisan günü “İnsan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için çevreyi korumak” temasıyla kutlanıyor.

    Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde hedef tek sağlık

    Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde hedef tek sağlık

    Veteriner hekimler: Evcil hayvanların koronavirüs yayabileceğine dair kanıt yok

    Veteriner hekimler: Evcil hayvanların koronavirüs yayabileceğine dair kanıt yok

    Veteriner Hekimler Odası: Yeni salgınları engellemek için avcılık yasaklanmalı

    Veteriner Hekimler Odası: Yeni salgınları engellemek için avcılık yasaklanmalı

    Borcu olduğu için intihar etmişti: Veteriner Meryem toprağa verildi

    Borcu olduğu için intihar etmişti: Veteriner Meryem toprağa verildi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Kaz Dağları'nda nöbet tutan yaşam savunucuları: Onlar gidene kadar buradayız
    SONRAKİ HABER

    Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"
    Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"

    Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemelerine tepki göstererek "Biz yok saydılar. Türkiye’de veteriner hekimler olarak değer görmüyoruz” dedi.

    Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi
    Ali Erbaş, cuma hutbesinde hastalıkları eşcinselliğe bağladı, "Nesli çürütüyor" dedi

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayının ilk cuma hutbesinde eşcinselleri hedef aldı, nefret söyleminde bulundu.

    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?
    AB’nin "Yeni Marshall Planı" kime yarayacak?

    AB üyesi ülkelerin koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler için yapacağı yardımları içeren “Yeni Marshall Planı”nı yazdı.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı
    Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

    ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni Soykırımı'nın 105'inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi
    Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

    Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi Gazi Cemevinde yapılan tören sonrası defnedilmek üzere Esenyurt'a götürüldü.

    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
    Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde engelli bir sağlık emekçisi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 55 yaşındaki İbrahim Arslan, idari izin verilmediği için çalışmak zorunda kalmıştı.

    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur
    24 Nisan anması: Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur

    24 Nisan Anma Platformunun, Ermeni Soykırımı’nın 105'inci yılında gerçekleştirdiği online anma programında "Yüzleşme sağlamak Hrant’a, Marisa’ya, Sevag’a borcumuzdur" denildi.

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.

    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma
    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.