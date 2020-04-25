Veteriner Hekimler Günü | "Türkiye’de değer görmüyoruz"

Eylem NAZLIER

İstanbul

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesine tepki gösterdi. Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle konuştuğumuz Kömürcü, “Biz de beşeri hekimler gibi şiddet görüyoruz, saldırıya uğruyoruz, sözlü tacize maruz kalıyoruz. Sağlıkta şiddet yasası veteriner hekimleri de kapsamalıydı. Bizi yok saydılar. Dünya bizim mesleğin değerini biliyor ama Türkiye’de veteriner hekimler olarak değer görmüyoruz” dedi.

"BİZ DE BEŞERİ HEKİMLER GİBİ SALDIRIYA UĞRUYORUZ"

TBMM'de kabul edilen sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında artırıldı. Buna göre, şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek ve cezalar ertelenmeyecek. Düzenlemede veteriner hekimlerinin kapsam dışı kalması ise tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili konuştuğumuz Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kömürcü, sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlerin yer almamasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi. Kömürcü, maruz kaldıkları şiddeti şöyle aktardı:

“Sağlıkta şiddet yasasına biz veteriner hekimler dahil edilmedik. Oysa şiddete uğrayan o kadar çok meslektaşımız var ki. Daha geçen ay bir tane meslektaşımız darbedildi, bacağı kırıldı.

Biz mezbahalarda çalışıyoruz, çiftliklere gidiyoruz. Mezbahalarda zoonozlu bir hayvan varsa biz o hayvanı imhaya sevk ediyoruz. Ve oradaki hayvan sahipleri veteriner hekimleri sırf bu yüzden darbediyor.

Gıda işletmelerini denetlemeye gidiyoruz. Tarım bakanlığı bünyesinde çalışan veteriner hekimler insan sağlığını tehlikeye atacak şeyleri not ediyor, gerekirse o işletmeleri mühürlüyor. O süreçlerde darbediliyoruz.

Örneğin ben serbest veteriner hekimim, kliniğimizde beşeri hekimlerin uğradığı gibi hasta sahiplerinin şiddetine maruz kalıyoruz. Bir meslektaşımızın geçenlerde kliğinin camını kırdılar. Çok büyük bir haksızlık, veteriner hekimlerin yok sayılması.”

"SALGIN HASTALIKLARLA DA MÜCADELE EDECEK BİRİKİME SAHİP BİR MESLEK DALI"

Veteriner hekimlerin hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı için çalıştığına dikkat çeken Kömürcü, “İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 65’i zoonoz hastalık. Yani hayvanlardan insanlara geçen hastalık. Gıda kaynaklı hastalıkların yüzde 90’ı hayvansal gıdalar. Sars, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi gibi zoonoz hastalıklar toplumları etkiliyor. Bu hastalıkların tedavisinde veteriner hekimler oldukça önemli rol aldı. Bir tek hayvan tedavi eden hekim olarak görüyorlar bizi. Hâlbuki veteriner hekimlik gıda alanında, et ve süt ürünlerinin işlenmesinde, kadavra muayenelerinde hep aktif rol alan bir meslek grubu. Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı, hayvansal ürünlerin güvenilirliği için de hizmet vermektedirler. Salgın hastalıklar ile de mücadele edecek bilgi birikimine de sahip bir meslek dalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

"VETERİNER HEKİMLER PANDEMİ KONUSUNDA YETKİN"

Veteriner hekimler her yıl pandemilerle mücadele ettiğine dikkat çeken Kömürcü, “Pandemi konusundan veteriner hekimler deneyimlidir. Köpeklerde görülen kanlı ishal, kedilerin koronavirüsü gibi salgınları bertaraf edebiliyoruz. Örneğin kuduz gibi tehlikeli olan ve insan sağlığını tehdit eden bir hastalık şu an yok ise bu veteriner hekimlerin sayesinde. Yediğimiz yumurtaları içimiz rahat bir şekilde tüketebiliyorsak, hayvansal gıdalar evimizi rahat bir şekilde girebiliyorsa bu büyük veteriner hekimlerin sayesinde. Koronavirüs bizim için yabancı değil. Bu tür viral hastalıklar ile biz çok mücadele ediyoruz. Pandemi konusunda yetkin ve başarılı isimlerdir veteriner hekimler” dedi.

"BİZİ YOK SAYDILAR"

Kömürcü veteriner hekimler olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“Yıpranma payı ve özlük haklarımız verilmiyor diğer sağlık çalışanlarında olduğu gibi. Halbuki 657 sayılı kanuna göre bizi sağlık çalışanı olarak görüyorlar. Ama sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimleri yok sayıyorlar. Yıpranma payı, özlük haklarımız verilmeli ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalıyız.”

Her yıl nisan ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü, bu yıl 25 Nisan günü “İnsan ve hayvan sağlığını iyileştirmek için çevreyi korumak” temasıyla kutlanıyor.

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