Frida Kahlo Müzesi 24 saatliğine sanal ziyarete açıldı

Frida Kahlo'nun müze olan ve Casa Azul adı verilen evi, 24 saatliğine online erişime açıldı. Orijinal adı La Casa Azul (Mavi Ev) olan müze 36 derece sanal turla gezilebiliyor.

Ressam Frida Kahlo'nun özel eşyalarını ve anılarını barındıran “La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı. Her gün yüzlerce turistin akın ettiği ve koronavirüs salgını nedeniyle şu an için kapalı olan La Casa Azul, sanal tur kapsamında dün itibarıyla kapılarını açtı. Müzede 360 derece sanal tur yaparak her yeri gezmek mümkün.

1958’den bu yana müze olan Frida Kahlo'nun evi, Frida’nın hayatına ve tarihin önemli anlarına tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor. Frida, Dieogo ile evlendikten sonra bir süre bu evden ayrılmış olsa da yine Coyoacan’daki ailesinin yanına, yani bu eve dönmüş ve Dieogo ile birlikte 1929-1954 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

Frida’nın Long Live Life, Frida and the Caesarian Operation, Portrait of My Father Wilhelm Kahlo gibi önemli eserlerinin yer aldığı müzede, ressamın kıyafetleri, koltuk değnekleri, korseleri ve ilaçları da bulunuyor.

Müzedeki 22 bin belge, 6 bin 500 fotoğraf, dergi ve süreli yayınlar, kitaplar, düzinelerce çizim, kişisel eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, Frida ve Diego’nun hayatına dair ipuçları veriyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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