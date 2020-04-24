Trump, Ermeni Soykırımı için "Büyük Felaket" ifadesini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yıl dönümüne ilişkin açıklamasında Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Bugün 20’inci yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern’de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray’ın yayımladığı açıklamada, "1915 yılından itibaren 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiğini, öldürüldüğünü ya da tehcir edildiği" belirtilen açıklamada, "Bu günde, yaşamını kaybedenlere ve acı çekenlere saygı duyarken, daha insani ve barışçıl bir dünya geliştirme sözümüzü de yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Geçen yılın aralık ayında ABD Senatosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etmişti. Temsilciler Meclisi’nin de daha önce benzer bir tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etmiş olması sonrasında, oylamayı üç kez engelletmiş olan Trump hükümeti, 1915’te yaşananları soykırım olarak kabul etmediklerini ve ‘kitlesel mezalim’ olarak değerlendirileceğini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

ABD Senatosu Ermeni Soykırımı tasarısını kabul etti

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