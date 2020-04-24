10 Nisan'da 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının etkisi verilere yansıdı

10 Nisan’a iki saat kala açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının faturası ortaya çıktı. 18-19 Nisan’da gerileyerek 4,8 olarak tespit edilen vaka artış hızı, 20 Nisan’da 5,4’e sıçradı. 21 Nisan’da da 5,1 oldu.

Milliyet gazetesine konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan bu tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14 seviyesinden yüzde 4’e gerilemişti. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması, yoğun bakım yatak sayısı ve sağlıkçıların fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşü sağladı. 20 ve 21 Nisan’daki artışın 10 Nisan’dan kaynaklandığını düşünüyoruz."

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Osman Erk de "20 ve 21 Nisan’daki vaka artış oranı 10 Nisan etkisiydi” dedi.

NE OLUMŞTU?

10 Nisan günü, başlamasına 2 saat kala duyurulan yasak haberi nedeniyle yaklaşık 250 bin insan marketlere ve büfelere akın etmiş, yaklaşık bir aydır uygulanan izolasyon kuralları ihlal edilmişti. İçişleri Bakanı Soylu’ya toplumun her kesiminden eleştiri gelmişti. Soylu, tepkiler üzerine istifa ettiğini duyurmuş ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan istifayı kabul etmemişti. Yaşanan ihmal ve kötü süreç yönetimine dair kimse cezalandırılmamıştı. (HABER MERKEZİ)

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