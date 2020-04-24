Rodos'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rodos adasında saat 16.16 sularında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 16.16 sularında Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rodos adasında meydana gelen depremin merkez üssünün Muğla Marmaris'e 74,9 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 37,7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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