SES ek ödemelerde yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, pandemi nedeniyle bazı sağlık hizmetlerinin verilmemesi nedeniyle "arz-talebin" düştüğü ve ek ödeme düzenlemesinin bu nedenle yapılmak zorunda kalındığını açıkladı. Kovid-19 vakalarına bakılan kliniklerin dışındaki birçok alanda ek ödemelerde adaletsizlik yaşandığı ve birçok sağlık emekçisinin yararlanamadığı belirtilen açıklamada, sağlık emekçilerine yapılacak ek ödemelerin genel bütçeden desteklenmesi ve pandemi sürecinde çift maaş verilmesi talebinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına yönelik 3 ay tavandan ek ödeme vaadinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler oluşturduğu aktarıldı. Döner sermayenin tavandan verilmesine yönelik müjdenin genel itibariyle pandemi sonrası 20 yıllık döner sermaye uygulamasının ve özerk bütçeli hastanelerin çöktüğünün göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, "Kamu hastanelerinin pandemi sonrası ayaktan ve yataklı hizmetlerinde yüzde 80 oranında hizmet sunumunun düşmüş olması, salgın döneminde hastanelerin gelirlerinde yüzde 80’lik düşmeye işarettir. Süreç ek ödeme ile geçimini sürdüren sağlık hizmetleri sınıfının genel bütçeden desteklenmesi gerekliliğini hükümete dayatmıştır. Müdahale olmadığı takdirde hastanelerin ek ödemeleri değil tavandan, tabandan dahi ödemelerini gerçekleştirecek bütçesi kalmayacaktır" denildi.

DÜZENLEMENİN MECBURİYETTEN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sonuç olarak; tavan uygulamasına yönelik vaat kapsamında yapılan değerlendirmelerin yönetmeliğin uygulanmasında yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler oluşmasıyla doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada, ek ödemelerle ilgili kararın onayındaki "Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında aciliyeti olmayan ve ertelenebilir sağlık hizmetlerinin verilmemesi sebebiyle sağlık hizmetinin arz ve talebinde düşüşle beraber, sağlık tesisi gelirlerinde ve dolayısıyla personele yapılan ek ödemede de azalma meydana gelmiştir" vurgusunun düzenlemenin mecburiyetten hayata geçtiğini gösterdiği ifade edildi.

SAĞLIKTA 'ARZ-TALEP' ADALETSİZLİK DOĞURDU

Sağlık emekçilerinin gelirlerinin sağlık hizmetlerine arz talep dengesi ile belirlenmesinin “ücret esnekliği” olduğu belirtilen açıklamada, "Sendikamız ücret esnekliği uygulamalarına karşı çıkarak temel maaş mücadelesi vermiştir. Sağlık hizmetlerinde son 20 yıldır uygulanan döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler, sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmuştur. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermemiş, arttırmıştır" denildi.

BİRÇOK SAĞLIK EMEKÇİSİ YARARLANAMADI

Açıklamada, sağlık emekçilerinin ek ödemelerindeki düzenlemelerinin yarattığı sorun ve haksızlıklar şöyle sıralandı:

4/D, taşeron, İŞKUR üzerinden ve aile hekimliğinde görev yapan sağlık emekçileri ödemelerden yararlandırılmadı.

Yardımcı hizmetler ve idari hizmetler sınıfı personel ya bu ödemelerden yararlanamamdı ya da ödemeler cüzi tutarlarda kaldı.

Lise mezunu hekim dışı sağlık emekçileri 20 TL ile 400 TL arasında çok düşük tutarlardan yararlanabildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi özellikli alanda görev yapan lise mezunu sağlık çalışanlarına yapılan ödemeler ile bir önceki ay ödemeleri arasında 20 TL fark oluştu.

Hemşire, tekniker, teknisyen, tıbbi sekreter, hasta bakım personeli vb. unvanlara yapılan ödemelerde kısmi süreli Kovid-19 hastalarına verdikleri hizmet ya da acil, yoğun bakım gibi özellikli hizmetlerde çalıştıkları süreler göz ardı edildi ve katsayıları 2 olması gerekirken 1,7 olarak yararlanabildiler.

Düzenlemede Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sadece Kovid-19 kliniklerinde, üniversite hastanelerinde hekim grubunda sadece Kovid-19 kliniklerinde çalışanlara yüzde 100 üzerinden ödeme yapılacağı kararlaştırıldı.

Pandemi süresince asistan hekimlerin nöbet ücretleri kesildi.Asistan hekimleri risk altında çalışmasına rağmen tavandan ödemenin yüzde 50’si üzerinden ödeme yapıldı.

Düzenlemelerin il ve kuruluş yöneticilerine verdiği inisiyatif nedeniyle uygulamada adaletsizlikler meydana geldi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİFT MAAŞ TALEBİ

Sağlık emekçilerini beklentiye sokan ek ödeme düzenlemesinin "dağ fare doğurdu" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Bu nedenle bir kez daha sendikamızın mali haklar kapsamında üç talebini tekrarlıyoruz. Tüm sağlık emekçilerine salgın süresince çift maaş verilsin! Bir yıl süresince yıpranma payı verilsin! Tüm sağlık emekçilerine 1 derece ilerleme verilsin!" denildi. (Ankara/EVRENSEL)