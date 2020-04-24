24 Nisan 2020 16:06

SES ek ödemelerde yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, sağlık emekçilerine yapılacak ek ödemelerin genel bütçeden desteklenmesi ve pandemi sürecinde çift maaş verilmesi talebinde bulundu.

SES logosu

SES logosu

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, pandemi nedeniyle bazı sağlık hizmetlerinin verilmemesi nedeniyle "arz-talebin" düştüğü ve ek ödeme düzenlemesinin bu nedenle yapılmak zorunda kalındığını açıkladı. Kovid-19 vakalarına bakılan kliniklerin dışındaki birçok alanda ek ödemelerde adaletsizlik yaşandığı ve birçok sağlık emekçisinin yararlanamadığı belirtilen açıklamada, sağlık emekçilerine yapılacak ek ödemelerin genel bütçeden desteklenmesi ve pandemi sürecinde çift maaş verilmesi talebinde bulunuldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına yönelik 3 ay tavandan ek ödeme vaadinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler oluşturduğu aktarıldı. Döner sermayenin tavandan verilmesine yönelik müjdenin genel itibariyle pandemi sonrası 20 yıllık döner sermaye uygulamasının ve özerk bütçeli hastanelerin çöktüğünün göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, "Kamu hastanelerinin pandemi sonrası ayaktan ve yataklı hizmetlerinde yüzde 80 oranında hizmet sunumunun düşmüş olması, salgın döneminde hastanelerin gelirlerinde yüzde 80’lik düşmeye işarettir. Süreç ek ödeme ile geçimini sürdüren sağlık hizmetleri sınıfının genel bütçeden desteklenmesi gerekliliğini hükümete dayatmıştır. Müdahale olmadığı takdirde hastanelerin ek ödemeleri değil tavandan, tabandan dahi ödemelerini gerçekleştirecek bütçesi kalmayacaktır" denildi.

    DÜZENLEMENİN MECBURİYETTEN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Sonuç olarak; tavan uygulamasına yönelik vaat kapsamında yapılan değerlendirmelerin yönetmeliğin uygulanmasında yeni adaletsizlikler ve mağduriyetler oluşmasıyla doğrulandığına dikkat çekilen açıklamada, ek ödemelerle ilgili kararın onayındaki "Hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler kapsamında aciliyeti olmayan ve ertelenebilir sağlık hizmetlerinin verilmemesi sebebiyle sağlık hizmetinin arz ve talebinde düşüşle beraber, sağlık tesisi gelirlerinde ve dolayısıyla personele yapılan ek ödemede de azalma meydana gelmiştir" vurgusunun düzenlemenin mecburiyetten hayata geçtiğini gösterdiği ifade edildi.

    SAĞLIKTA 'ARZ-TALEP' ADALETSİZLİK DOĞURDU

    Sağlık emekçilerinin gelirlerinin sağlık hizmetlerine arz talep dengesi ile belirlenmesinin “ücret esnekliği” olduğu belirtilen açıklamada, "Sendikamız ücret esnekliği uygulamalarına karşı çıkarak temel maaş mücadelesi vermiştir. Sağlık hizmetlerinde son 20 yıldır uygulanan döner sermaye kapsamındaki ek ödemeler, sağlık emekçilerinin ekonomik kayıplarının artmasına neden olmuştur. Nihayetinde pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tavandan ödeme mağduriyetleri ve adaletsizliği gidermemiş, arttırmıştır" denildi.

    BİRÇOK SAĞLIK EMEKÇİSİ YARARLANAMADI

    Açıklamada, sağlık emekçilerinin ek ödemelerindeki düzenlemelerinin yarattığı sorun ve haksızlıklar şöyle sıralandı:

    • 4/D, taşeron, İŞKUR üzerinden ve aile hekimliğinde görev yapan sağlık emekçileri ödemelerden yararlandırılmadı.
    • Yardımcı hizmetler ve idari hizmetler sınıfı personel ya bu ödemelerden yararlanamamdı ya da ödemeler cüzi tutarlarda kaldı.
    • Lise mezunu hekim dışı sağlık emekçileri 20 TL ile 400 TL arasında çok düşük tutarlardan yararlanabildi.
    • 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi özellikli alanda görev yapan lise mezunu sağlık çalışanlarına yapılan ödemeler ile bir önceki ay ödemeleri arasında 20 TL fark oluştu.
    • Hemşire, tekniker, teknisyen, tıbbi sekreter, hasta bakım personeli vb. unvanlara yapılan ödemelerde kısmi süreli Kovid-19 hastalarına verdikleri hizmet ya da acil, yoğun bakım gibi özellikli hizmetlerde çalıştıkları süreler göz ardı edildi ve katsayıları 2 olması gerekirken 1,7 olarak yararlanabildiler.
    • Düzenlemede Sağlık Bakanlığı hastanelerinde sadece Kovid-19 kliniklerinde, üniversite hastanelerinde hekim grubunda sadece Kovid-19 kliniklerinde çalışanlara yüzde 100 üzerinden ödeme yapılacağı kararlaştırıldı.
    • Pandemi süresince asistan hekimlerin nöbet ücretleri kesildi.Asistan hekimleri risk altında çalışmasına rağmen tavandan ödemenin yüzde 50’si üzerinden ödeme yapıldı.
    • Düzenlemelerin il ve kuruluş yöneticilerine verdiği inisiyatif nedeniyle uygulamada adaletsizlikler meydana geldi.

    TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİFT MAAŞ TALEBİ

    Sağlık emekçilerini beklentiye sokan ek ödeme düzenlemesinin "dağ fare doğurdu" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Bu nedenle bir kez daha sendikamızın mali haklar kapsamında üç talebini tekrarlıyoruz. Tüm sağlık emekçilerine salgın süresince çift maaş verilsin! Bir yıl süresince yıpranma payı verilsin! Tüm sağlık emekçilerine 1 derece ilerleme verilsin!" denildi. (Ankara/EVRENSEL)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İranlı milletvekili: "Sistan ve Belucistan'ın yüzde 74'ü açlık sınırının altında"
    SONRAKİ HABER

    Küresel İklim Grevi, koronavirüs nedeniyle sosyal medyada yapılacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüsle mücadele günlerinde 1 Mayıs’a giderken...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İttihatçılardan, Erdoğan iktidarına Ermeni Kırımı ve Kürt Sorunu

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Virüs AB’nin kimyasını bozdu

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Korona günlerinde kadın emeği

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Eski krizlerin yeni tezahürleri

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Patronların öldürme hakkı mı var?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Sorularla salgın sonrası ekonomi gündemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    TBMM’nin 100. yılı, CHP ve sosyal demokrasi: İtici güçlerin itici güçleri eksik değerlendiriliyor

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Ara Güler miydi, ağlar mıydı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Sinan Birdal: Mecliste de başkanlık sisteminde de halk demokrasisi yok
    Sinan Birdal: Mecliste de başkanlık sisteminde de halk demokrasisi yok

    TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılını Birinci Meclisten itibaren değerlendiren Siyaset Bilimci Sinan Birdal, parlamentoda da başkanlık sisteminde de halkın doğrudan katılımı olmadığını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda-İş: Soyyiğit Gıda işçileri kaygıyla çalışıyor
    Gıda-İş: Soyyiğit Gıda işçileri kaygıyla çalışıyor

    Soyyiğit Gıda Fabrikasında çalışan işçiler, fazla mesaiye kalıyor, ancak karşılığını alamıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor
    Hasta işçiler işsizlik korkusuyla rapor almaya çalışıyor

    "Bir öksürsem çevremi kontrol ediyorum kimse gördü mü diye. Öksürüğümüz bile gizli. Herkes zaten mayın tarlasında yürür gibi korkuyor, ben de bir hastalık yayılsa benden bilirler diye korkuyorum."

    "Doğal gazı neden pahalı alıyoruz?" sorusuna Bakan Dönmez "Ticari sır" yanıtını verdi
    "Doğal gazı neden pahalı alıyoruz?" sorusuna Bakan Dönmez "Ticari sır" yanıtını verdi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Doğal gazı neden pahalıya alıyoruz?" sorusu üzerine "Ticari gizliliği olan bilgi, açıklanamaz" yanıtını verdi.

    "Koronavirüs belirtilerine rağmen tutuklular neden hastaneye götürülmedi?"
    "Koronavirüs belirtilerine rağmen tutuklular neden hastaneye götürülmedi?"

    HDP’li Tülay Hatimoğulları, Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'nde koronavirüs belirtilerine rağmen hastaneye sevk edilmeyen tutukluların durumunu Adalet Bakanı Gül’e sordu.

    Sayaç okuma işçisi çalışmasa enerji dağıtımı mı durur?
    Sayaç okuma işçisi çalışmasa enerji dağıtımı mı durur?

    SEDAŞ işçisi Evrensel aracılığıyla SEDAŞ yönetimine seslendi: Sahada tam zamanlı çalıştırılan saha elemanları şirket doktoru veya uygun bir hekimin periyodik muayenesine tabi tutulamaz mı?

    GÜNCELLENDİ
    Salgına rağmen çalışmak zorunda kalanlar: Herkes korkuyor ama yine de iş başı yapıyor
    Salgına rağmen çalışmak zorunda kalanlar: Herkes korkuyor ama yine de iş başı yapıyor

    Kocaeli Körfez’deki işçi duraklarında, salgına rağen çalışmak zorunda kalan işçilere mikrofon uzattık.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2491 ölüm, 101 bin 790 vaka | Öne çıkan gelişmeler (24 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.

    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma
    Güzeltepe’de fiziksel mesafe, sosyal dayanışma

    Koronavirüs salgını döneminde işsiz kalan komşuları için sosyal medyada dayanışma kampanyası düzenleyen Güzeltepeliler, gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.