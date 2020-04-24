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    • Liman işçileri salgın sürecini ve 1 Mayıs’ı değerlendirdi

    Liman İş Sendikası Aliağa Temsilcisi Sedat Yenilmez, işçilerin salgın döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve 1 Mayıs’a giderken öne çıkan taleplerini değerlendirdi.

    24 Nisan 2020 13:00
    Son Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2020 13:02
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    Eren SARAN
    İzmir

    Salgının başladığı süreçten bu güne kadar örgütlü ve örgütsüz tüm iş yerlerinde 7/24 çalışmanın devam ettiğini dile getiren Liman İş Sendikası Aliağa Temsilcisi Sedat Yenilmez “İlk günlerden beri farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bazı limanların iki vardiyalı sisteme dönmesi, işçilerin çalışma saatlerini 12 saate çıkardı. Servis düzenleri, koruyucu ekipmanlara, maske eldiven ve koruyucu giysi temininde sorunlar yaşadık. Hala daha koruyucu malzemeye erişemeyen işçiler var. Yemekhanelerin düzenlenmesi, soyunma odalarının dezenfekte edilmesi ve fiziksel temasa göre düzenlenmesi gibi sorunlar diğer iş kollarında olduğu gibi limanlarda çalışan işçilerin salgın döneminde karşı karşıya kaldığı sorunlar içerisinde yer aldı” dedi.

    İŞÇİLER PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL BASKI HİSSEDİYOR”

    Uzun saatler çalışmanın işçiler üzerinde hem fiziki hem de psikolojik baskıyı arttırdığına dikkat çeken Yenilmez “Çalışıp evlerine, ailesine virüs taşıma tehlikesi de üzerine eklenince strese bağlı dikkat dağınıklığı ve iş kazaları riski ortaya çıktı. Biz sendika olarak örgütlü olduğumuz işyerlerinde işçilerin sıkıntılarını dile getirip bunun üzerinden işverenin alması gerektiği önlemler üzerine müdahalelerde bulunabiliyoruz. Ancak örgütlenip halen yetki alamadığımız, davalık olduğumuz limanlarda işverene müdahale etmek konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreç işçiler açısından örgütlülüğün önemini de tartışmaya açtı diyebiliriz” diye konuştu.

    GEMİ SÖKÜMLER ADETA MAYIN TARLASI”

    Gemi söküm işçilerinin salgın dışında da alınmayan önlemler, ağır iş çalışma koşulları ve iş güvenliği açısından tehlikeli şartlarla karşı karşıya kaldığını, adeta bir mayın tarlasında işçilerin çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Yenilmez, sendika olarak örgütlü ve örgütsüz iş yeri ayrımı yapmaksızın tüm limanlarda ve gemi söküm işletmelerinde işçileri dinlemeye, sorunlarına çözüm getirmek için müdahale etmeye çalıştıklarını belirtti.

    Örgütlü oldukları limanlarda ücretsiz izin uygulamasına geçilmediğini, ofis çalışanlarının evden çalışma yaptıklarını, kimi iş yerlerinde tam kadro kimi işyerlerinde ise gemi yoğunluğuna göre çalışmanın sürdüğünü ifade eden Yenilmez “Limanlarda kronik rahatsızlığı olan arkadaşlar evlerine gönderildi, bunların ücretli izin mi ücretsiz izin mi aldığına dair henüz bir bilgimiz yok, bazı limanlarda ise yıllık izin kullandırmaya başladılar. Çeşme Limanında örneğin karantinaya gönderilen işçilerin gemi geldi bahanesi ile tekrar işe çağrıldığı uygulamaları da gördük bu açıdan liman işçileri açısından süreç tezatlıklarla birlikte ilerliyor” dedi.

    1 MAYIS’TA LİMAN İŞÇİLERİ TALEPLERİNİ DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEK

    1 Mayıs’a giderken işçilerin vergide adaletli dağılım, ücretlerin artışı, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve şartların iyileştirilmesi gibi taleplerinin olduğunu söyleyen Yenilmez “Liman işçileri böyle bir ortamda bile çalışması zorunlu olan işkolundalar. Önceki yıllara göre daha farklı bir 1 Mayıs süreci yaşıyoruz ama taleplerimiz dünden farklı değil. Hala ücretlerin artmasını, sendikalı çalışma hakkının tanınmasını, vergi düzenlemelerinde adaletli bir dağılım talebini ve taşeron çalışmanın son bulmasını dile getireceğiz. Mevcut koşullarda nasıl bir eylemlilik içerisinde olacağımızı işletmelerdeki işçi arkadaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Onlarla birlikte tartışıp aldığımız kararlarla birlikte 1 Mayıs’ı kutlayacağız” diye konuştu.

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