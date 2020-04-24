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    • İİSŞP: Örgütlü olduğumuz yerlerde iş yeri kutlamaları gerçekleştireceğiz

    Koronavirüsün görüldüğü fabrikalar ve yakalanan işçilere ilişkin veri paylaşan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, 1 Mayıs programını açıkladı.

    24 Nisan 2020 12:00
    Son Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2020 12:16
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    Koronavirüsün görüldüğü fabrikalar ve yakalanan işçilere ilişkin veri paylaşan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, 1 Mayıs programını da açıklıyor. Basın açıklamasını gerçekleştiren İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz’in açıklaması şöyle:

    “İstanbul'da neredeyse tüm fabrika ve iş yerlerinde virüs vakalarının haberini alıyoruz. Ulaştığımız ve teyit ettiğimiz bilgilere göre 3 bin 544 işçi korona virüse yakalandı ve 2 bin 902 işçi de hastalık şüphesi ile karantinada, test sonuçları bekleniyor. Hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızın sayısı ise 34 olmuştur.

    "ÖLMEK İSTEMİYORUZ" ÖNCELİKLİ TALEP

    1 Mayıs’a sayılı günler kala 'ölmek istemiyoruz' talebimiz en acil talep haline gelmiştir. Vaka görülen işyerlerindeki tüm işçilere test yapılması, yaygın test uygulamasının hayata geçirilmesi acil ve hayati önem kazanmıştır. Bugün şu dakikalarda sokağa çıkma yasağı uygulanırken birçok işyeri çalışıyor. 'Çalışması zorunlu olan yerleri dışındaki tüm işyerleri çalışmalarına ara vermeli', denmesine rağmen genel bir sokağa çıkma yasağında dahi bir çok fabrika ve işyerinin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Tuzla tersaneleri, bazı inşaat şantiyeleri başta olmak üzere işçiler şu dört günde de çalıştırılıyorlar.

    Oysa ki genel bir karantina uygulaması yapılmasının gerektiği gerek bilim insanlarınca gerekse de sendikalarımız tarafından sık sık ifade edilmesine rağmen ne yazıkki dikkate alınmıyor. Ücretli izin, ücretlerden vergi yükünün kaldırılması ve temel tüketim mallarında uygulanan vergilerin düşürülmesi; doğalgaz, su, elektrik gibi temel ihtiyaçların ücretsiz olması, yani işçi ve emekçilerin pandemi döneminde desteklenmesi çağrıları da yöneticiler nezdinde karşılık bulmadı. bin liralık sosyal destek yardımı dağıtıyoruz dendi ancak milyonlarca yoksul işçi ve emekçinin yararlanamadığını görüyoruz. İhtiyacı olanlara bankalarca düşük faizli 10 bin lira kredi verilecek dendi, krediye başvuranlar ya alamıyor ya da 10 bin yerine bin ya da 3 bin lira gibi rakamların verildiğini görüyoruz. Yani sermaye gurupları mali bakımdan desteklenirken, işçiler günlük 39 TL ile ücretsiz izne ve işsizliğe mahkum edilmiştir.

    "İŞÇİ VE TOPLUM SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA"

    Ayrıca işçilerine servis dahi sağlamayan, çalışırken yemeklerinizi evinizden getirin diyen taşeron sistemi de işçi ve toplum sağlığını tehdit eden unsurlardan biri olmuştur.

    Çalışması zorunlu olan işyerlerinin dışında ücretli izin uygulanması, ve çalışması zorunlu yerlerde çalışma sürelerinin kısıtlanarak koruyucu önlemlerin sağlanması, işten atmaların yasaklanması, işsiz olan her işçinin koşul aramaksızın işsizlik fonundan yararlanması, vergide adalet sağlanması, yaygın test uygulamasının hayat bulması, temel tüketim malları üzerindeki vergilerin düşürülmesi ve doğalgaz, elektrik, su gibi ihtiyaçların ücretsiz yapılması, taşeron sisteminin yasaklanması bugün işçi sınıfı olarak en acil taleplerimizdir. Sendikalar virüsün yarattığı risk ve ekonomik belirsizlik ortamında işçilerin kendilerini korumak ve yasal hakları için başvuracakları alanlar iken sendikal çalışmaların yasaklanması kabul edilemez, sendikal çalışmaları askıya alan düzenleme derhal geri çekilmelidir.

    "1 MAYIS VE YASAK BİR ARADA ANILAMAZ"

    Tüm bu yakıcı talepler üzerinden 2020 1 Mayısına gidiyoruz ve 1 Mayıs için şimdiden sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği tartışılıyor. Platform olarak '1 Mayıs' ve 'Yasak' kelimelerinin bir arada anılmasını istemiyoruz. Elbet de kitlesel mitingler yapılmasından bahsedilmiyor ancak konfederasyonlarımızın da açıklamalarında belirttiği gibi kent merkezlerinde ve Taksim Kazancı Yokuşu'nda, sosyal mesafe kurallarına uygun, her sendikanın temsili katılımı ile 1 Mayıs kutlamaları yapılması çağrıları yetkililerce 'yasak' kararı ile karşılanmamalıdır. İstanbul'da platform olarak talebimiz bu yöndedir.

    Ayrıca İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu sosyal medya kampanyaları ve şube başkanlarımızın sosyal medya hesaplarımız üzerinden çağrıları ile 1 Mayıs’a ilişkin taleplerimizi ifade etmiş olacak. Son haftaya girdiğimiz günlerde ise örgütlü olduğumuz işyerlerinde 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştireceğiz. İşyeri koşullarımıza göre bildiri okuma, döviz taşıma, alkış yapma, iş durdurarak talepleri ifade etme gibi yöntemlerle 1 Mayıs kutlamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca 1 Mayıs günü konfederasyonlarla birlikte ortak belirlenen bir zaman diliminde balkonlardan 1 Mayıs marşları okuyarak, alkışlarla 1 Mayıs’ı yaygın ve kitlesel kutlama çağrısında bulunuyoruz.

    1 Mayıs 'birliktir, dayanışmadır, mücadeledir' dedik ve bu ruha uygun işçilerin ortak talepleri için ortak ses çıkarmaları yönünde çalışmalar sürdüreceğiz. İşçi sınıfı birleştiğinde güçlüdür ve bugün yaşadığımız bu koşullar ve taleplerimizin kabul görmesi ancak birleşik bir mücadele ile olabilir ve bu 1 Mayıs, bunun örgütlendiği bir süreç olarak ele alınacaktır.

    "BİZİ BİRLİK KORUR, KONFEDERASYONLARIMIZA BİRLEŞİN ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak 3 işçi konfederasyonumuza da 'birleşin' çağrısı yapıyoruz. Bu zor günlerde bizi dayanışma ve birlik korur diyoruz ve konfederasyonlarımızın ayrı ayrı programlar açıklaması yerine etkinliklerin birleştirilmesi çağrısı yapıyoruz. Örneğin; 3 konfederasyonumuz da Kazancı Yokuşu'na çıkacağını duyurdu birlikte yapmanın önünde engel nedir, ya da sosyal medya etkinliklerinin birlikte yapılmasının, ya da işyerlerinde yapılacak kutlamaların ortak bildiri ile gerçekleşmesinin önünde ne gibi bir engel olabilir? Dayanışmaya ihtiyaç vardır ve beklentimiz konfederasyonlarımızın hızla bu ortaklaşmayı sağlamasıdır. İşçi sınıfımızın ve bizlerin beklentisi bu yöndedir.

    Bu duygularla tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a giderken taleplerimiz için birlik olmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs.” (İstanbul/EVRENSEL)

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