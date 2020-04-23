  • ANASAYFA
  • EKONOMİ Web TV Video Haberler

    • ZMO Genel Başkanı: Çiftçiler desteklenmezse değil kıtlık açlıkla baş başa kalabiliriz

    Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, hükümetin tarım politikalarını Evrensel’e değerlendirdi.

    23 Nisan 2020 22:03
    Son Güncellenme Tarihi: 23 Nisan 2020 22:14
    Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’deki tarım politikalarını Evrensel’e değerlendirerek salgınla beraber üreticilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Suiçmez, çiftçilere yeterince destek verilmezse önümüzdeki yıllarda kıtlık bir yana açlıkla mücadele edileceğine vurgu yaptı.

    ‘ÇİFTÇİLER 3,5 MİLYON HEKTAR ARAZİYİ EKMEKTEN VAZGEÇTİ’

    Sagınla beraber sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında tarım ve gıda sektörünün de ön plana çıktığını belirten ZMO Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Salgın haberleriyle beraber insanlar raflara koştu. O raflardaki ürünleri üretecek olan da çiftçilerimiz” dedi. 80’li yıllardan itibaren neoliberal politikalar ile tarım sektöründe dışa bağımlılığın arrtığını ve ciddi sorunlar yaşanmaya başladığını ifade eden Suiçmez, “Bu aşamada Tarım Bakanlığı kurumsal hafızasını kaybetti. Son yirmi yılda ise çifçilerimiz ekebilecekleri 3,5 milyon hektar tarım arazisini ekmekten vazgeçti” diye belirtti. Suiçmez, bunun nedenini ise girdi maliyetleri, zamanında ödenmeyen düşük destekler, kredi faizlerinin yüksek olması, çiftçinin borçlanıp tarlasını elden çıkartması olarak sıraladı.

    Çiftçi kayıt sistemine kayıt olup destek almayı bekleyen 2 milyon 800 bin çiftçinin de yaklaşık 900 bininin destek almaktan da vazgeçip üretimi bıraktığını ifade eden Suiçmez, “Bu vazgeçişin bedeli de boşalan köyler başlayan göç ve kentlere yığılma olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

    ‘ÇİFTÇİNİN ÜRETEBİLMESİ İÇİN DESTEĞE İHTİYACI VAR’

    Sagının ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama yapılacağı zamana denk geldiğini hatırlatan Suiçmez, “Eğer çiftçi Mart- Nisan aylarında tarlasına, bahçesine gidemezse bir yıllık ürününü alamayacak demektir. Bu da gelecek yıla önemli bir gıda arzı sorununun yaşanacağını gösterir. Geçen yılların ürünleri olduğu için şuanda raflar dolu ama biz önmüzdeki yıllara bakmak zorundayız” diye konuştu. Çifçinin yeniden tarlasına dönüp üretimi arttırması için rahatlatıcı ekonomik koşuların yaratılması gerektiğini söyleyen Suiçmez, açıklanan ekonomik paketlerinde de çiftçinin unutulduğunu belirtti. Bakanlığın açıkladığı 2019 yılına ait ödemelerin ise salgınla mücadele edilmesi gibi sunulmasının yanlış olduğuna değinen Suiçmez, “Cuhurbaşkanı da yanlış bilgilendirilmiş herhalde, söylediği gibi 2020 yılının destekleri çiftçilere ödenmedi hatta 2019 yılının desteklerinin de tamamı ödenmedi” diyerek bu süreçte tarımsal üretim seferberliği ilan edilmesi çağrısı yaptı.

    BAKANLIK MAZOT ALAMAYAN ÇİFTÇİYE ‘ARAZİ VERELİM’ DİYOR

    Bakan Pakdemirli ile yaptıkları görüşmede 2021 yılı için tarım desteklerinin gayri safi milli hasılanın yüzde 1’inin üstüne çıkmasını istediklerini dile getiren Suiçmez, “Ancak rutin önlemler alınıyor. Önlem olarak hazine arazilenin tarıma açılması gündeme geldi. 3,5 milyon hektar toprağı çiftçi ekmiyorken 2 bin 300 hektar yeni hazine arazisini tarıma açmak çözüm değil. Ki bu araziler de tarıma uygun değil ve açıldığı takdirde erozyona sebep olacaktır. Buna rağmen de açılacaksa burada üretilen ürünlerin alım garantisinin olup olmayacağını sorduk. 21 ilde ve 7 üründe destek olacağı cevabını aldık. Neden 21 il, neden 7 ürün bunlar hep soru işareti olarak karşımızda” diye konuştu. Tarımda temel girdinin mazot olduğunu ve mazotta KDV’nin indirilmesi gerektiğini söyleyen Suiçmez, “Hava yollarında KDV yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmişken en temelgıda maddelerinin üretiminde kullanılan mazotta da KDV indirilmelidir. Ayrıca tohum, gübre, zirai ilaç, sulama suyu ve elektrik kullanımında düzenlemeler yapılıp en uygun hale getirilmelidir. Özelleştirilen elektirik şirketleri ile de sulama yapan çiftçiler, büyük bir borç ve faiz kısgacının içinde kaldı” dedi.

    ‘PANSUMAN ÖNLEMLERLE KALICI SORUNLAR ÇÖZÜLEMEZ’

    2019 yılının destelerinin tamamının verilip 2021 yılının da şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyleyen Suiçmez, “Toprak Mahsülleri Ofisinin, Çaykur’un, Et ve Süt Kurumunun alım garantisi vermesi, ithalat yerine tohum ve gübre gibi ihtiyaçların ucuz ve yerli üretilmesi, çiftçilerin borçlarının ötelenmesi ve faizlerinin silinmesi, SGK ve Bağkur borçlarının da ötelenmesi gerekiyor. Pansuman önlemlerle kalıcı sorunlar çözülemez” diye vurguladı.

    Girdi fiyatlarının enflasyonun üstünde olduğuna dikkat çeken Suiçmez, “Şu anda dünyadaki bütün ülkeler yeniden korumacı politikalara geri döndü. Bizim üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar tüm sistemi yeniden kurgulayıp kamucu anlayışa geri dönmemiz gerekiyor” dedi.

    Tarım alanlarının korunarak uygun destek, düşük girdilerle tarımsal planlamanın bir an önce hayata geçmesini talep eden Suiçmez, Türkiye’nin bütün tarımsal ürünlerde oranları değişmekle beraber dışarıya bağımlı olduğunu ifade etti. “Artık paramız olsa da dışardan ürün alamayacağız” diyen Suiçmez, “Kıtlık gündemde eğer yeni önlemler alınmaz ve çiftçi üretimden vazgeçmeye devam ederse açlıkla baş başa kalabiliriz” dedi.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz
    SONRAKİ HABER

    Çukurova Üniversitesi öğrencileri: Eğitim uzaktan, eşitsizlik sistemden
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    ZMO Genel Başkanı: Çiftçiler desteklenmezse değil kıtlık açlıkla baş başa kalabiliriz
    ZMO Genel Başkanı: Çiftçiler desteklenmezse değil kıtlık açlıkla baş başa kalabiliriz

    Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, hükümetin tarım politikalarını Evrensel’e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz
    TTB: Dr. Erdinç Şahin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, çok üzgünüz

    Mersin’de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Erdinç Şahin, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda
    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda

    Gazeteci İskender Bayhan, 100 yıl sonra ulusal egemenlik tartışmalarını ve 1 Mayıs hazırlık sürecini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye
    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye

    Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada #GeçOlmadanTahliye etiketiyle kampanya düzenledi.

    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu
    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı ise 2 bin 491 oldu.

    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık
    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık

    Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde ameliyathanede çalışan 17 sağlık emekçisi de alınmayan önlemler, verilemeyen maske yüzünden koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık
    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık

    Kayseri'deki Kumtel, Erbosan ve Mega Metal'de çalışan işçiler, Ramazan kolisi vermekle övünen Özçelik-İş Başkanına tepkili.

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."