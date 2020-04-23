23 Nisan 2020 19:37

Oxford Üniversitesinde koronavirüs aşısı denemeleri başladı

Birleşik Krallık’ta Kovid-19 hastalığının aşısı için çalışmalar sürerken Oxford Üniversitesinde bugün insan üzerinde denemelere başlandığı belirtildi.

kaldırımda yürüyen adam

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    Arif BEKTAŞ
    Londra

    Birleşik Krallık’ta vaka sayıları hızla artarken Kovid-19 hastalarının umudu olan aşı çalışmaları da bugün Oxford Üniversitesinde insan üzerinde denemelerle hız kazandı.

    Toplam vaka sayısının 138 bin 78 olduğu ülkede, son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısının 638 olduğu açıklandı. Sadece hastane ölümleri ise 18 bin 738’e yükseldi. Bakımevleri ve evlerinde ölenlerin sayısı ile birlikte bu sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

    AŞI İÇİN İLK ADIMLAR ATILDI

    Oxford Üniversitesinde yapılan çalışmaların son aşamasına geldiği bildirildi. İnsan üzerindeki testlerin bugün başladığını bildiren üniversite hocaları, aşının hayata geçmesinin zaman alacağını söyledi.

    İnsan üzerindeki etkisi, yan etkisi ve koronavirüse karşı etkisinin yakında elde edilecek sonuçlarla belirleneceğini söyleyen hocalar, seri üretimin elde olan imkanlarla mümkün olamayacağını belirtti. Birleşik Krallık’ta yeterince seri üretim merkezinin olmadığını söyleyen bilim insanları, aşının başarılı olması durumunda Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde seri üretime geçileceği ve insanların hizmetine sunulacağını duyurdu.

    ÖNLEMLER YIL SONUNA KADAR SÜREBİLİR

    Hükümetin sağlık danışmanları, daha önce tartışmaya açılan “önlemler gevşetilmeli” fikrinin yanlış olduğunu ve sıkı önlemlerin yıl sonuna kadar sürebileceğini duyurdu.

    İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicolas Sturgeon da bugün yaptığı basın açıklamasında, yıl sonuna kadar önlemlerin korunması gerektiğini belirtti. Sturgeon, hastalığın bu hızla yayılması durumunda yıl sonuna hatta daha da sonrasına kadar önlemlerin titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

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